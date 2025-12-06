El Maratón de Valencia 2025, tramo a tramo: horario de paso y cortes de calles En algunos puntos las vías estarán ocupadas por los atletas durante cerca de 5 horas

Recorrido y ocupación de calles en Valencia por el Maratón de 2025.

Sábado, 6 de diciembre 2025

El recorrido del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 vuelve a tomar las calles de la ciudad este domingo 7 de diciembre y será idéntico al de 2023 y 2024, con un trazado que saldrá del puente de Monteolivete y finalizará en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, junto a l'Hemisfèric y el Museo de las Ciencias.

La prueba tiene programada la primera salida a las 8.15 horas y habrá otras ocho tandas más, hasta las 9.35 horas de la última. La celebración de la prueba paralizará de manera momentánea la ciudad y provocará incidencias en el tráfico rodado desde el viernes en varios puntos de la ciudad, mientras que decenas de líneas de autobús tienen planificadas nuevas rutas en pleno puente del 6 y 8 de diciembre.

Los puntos kilométricos con mayor intervalo de paso y por lo tanto más tiempo ocupados por corredores son los que se sitúan al final del recorrido, donde mayor es la diferencia entre los más rápidos y los más lentos. Así, en la meta el recorrido estará ocupado por atletas cerca de 5 horas, lo mismo que el km 42 y un poco más que el 41 en Jacinto Benavente, el 40 en Porta de la Mar o el 39 desde calla Xàtiva, donde habrá paso de deportistas desde las 10:06 a las 14:45 horas.

El recorrido, kilómetro a kilómetro

Este es el recorrido, kilómetro a kilómetro:

SALIDA: PUENTE DE MONTEOLIVETE

0 – Puente de Monteolivete (de 8:15 a 9:35)

1 – Avenida Baleares (de 8:17 a 9:47)

2 – Calle Juan Verdeguer (de 8:20 a 9:55)

3 – Doctor Marcos Sopena (de 8:23 a 10:03)

4 – Calle Eugenia Viñes (de 8:26 a 10:11)

5 – Avenida Tarongers (de 8:29 a 10:19)

6 – Avenida Tarongers (de 8:32 a 10:27)

7 – Avenida Tarongers (de 8:35 a 10:34)

8 – Rotonda Plaza Emilio Attard (de 8:37 a 10:42)

9 – Avenida Cataluña (de 8:40 a 10:50)

10 – Bulevar Periférico Ronda Norte (de 8:43 a 10:58)

11 – Avenida Alfahuir (de 8:46 a 11:06)

12 – Calle Dolores Marqués (de 8:49 a 11:14)

13 – Calle General Elio (de 8:52 a 11:21)

14 – Paseo de la Alameda (de 8:55 a 11:29)

15 – Avenida de Aragón (de 8:58 a 11:37)

16 – Avenida Blasco Ibáñez (de 9:00 a 11:45)

17 – Avenida Blasco Ibáñez (de 9:03 a 11:53)

18 – Calle Ramón Llull (de 9:06 a 12:01)

19 – Avenida Tarongers (de 9:09 a 12:08)

20 – Avenida Tarongers (de 9:12 a 12:16)

21 – Calle de la Reina (de 9:15 a 12:24)

21,1 – Calle de la Reina — Media Maratón (de 9:15 a 12:24)

22 – Avenida del Puerto (de 9:18 a 12:32)

23 – Avenida del Puerto (de 9:20 a 12:40)

24 – Calle Eduardo Boscá (de 9:23 a 12:48)

25 – Paseo de la Alameda (de 9:26 a 12:55)

26 – Paseo de la Alameda (de 9:29 a 13:03)

27 – Calle Guadalaviar (de 9:32 a 13:11)

28 – Calle Guillem de Castro (de 9:35 a 13:19)

29 – Calle Pintor López (de 9:38 a 13:27)

30 – Calle Poeta Querol (de 9:41 a 13:35)

31 – Calle Guillem de Castro (de 9:43 a 13:42)

32 – Gran Vía Fernando el Católico (de 9:46 a 13:50)

33 – Calle Valle de la Ballestera (de 9:49 a 13:58)

34 – Calle Valle de la Ballestera (de 9:52 a 14:06)

35 – Avenida Tres Cruces (de 9:55 a 14:14)

36 – Avenida Tres Cruces (de 9:58 a 14:22)

37 – Calle Archiduque Carlos (de 10:01 a 14:29)

38 – Calle San José de Calasanz (de 10:03 a 14:37)

39 – Calle Xàtiva (de 10:06 a 14:45)

40 – Porta de la Mar (de 10:09 a 14:53)

41 – Avenida Jacinto Benavente (de 10:12 a 15:01)

42 – Ciudad de las Artes y las Ciencias (de 10:15 a 15:09)

META – Lago CACSA frente Hemisfèric (de 10:15 a 15:10)

El Maratón ha preparado un mapa para poder saber, calle por calle, durante cuánto tiempo estará ubicado cada tramo de la carrera.

El trazado

El maratón de Valencia 2025 arranca junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, uno de los mayores iconos arquitectónicos de la ciudad y discurre por numerosos puntos emblemáticos. La carrera discurre en sus primeros kilómetros por el frente marítimo de Valencia, pasando por la zona portuaria, la Marina y la playa de la Malvarrosa. Luego, el circuito se adentra en el distrito universitario y en Tarongers, con grandes avenidas y mucho público, para adentrarse luego, en la segunda parte de la carrera, por la avenida del Puerto y enfilar por la Alameda hasta el centro de Valencia.

Recorrido del Maratón de Valencia.

En ese tramo la carrera se vuelve más urbana y monumental, alcanzando el centro histórico y sus calles más características: calle de la Paz, Guillem de Castro, Poeta Querol o Xàtiva, junto a la Estación del Norte. Después de cruzar Porta de la Mar y volver hacia el antiguo cauce del río Turia, los maratonianos encaran el tramo más emocionante, rodeados de vegetación, arquitectura moderna y calles llenas de animación, para culminar con la icónica entrada flotante sobre el agua en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, una de las metas más espectaculares del mundo.

Horarios y tiempo máximo permitido

La salida se dará a las 08:15 horas y la carrera finalizará a las 15.10 horas, ya que el límite de tiempo máximo oficial de finalización de la prueba es de 5h30:00 y la organización concede unos minutos de cortesía en previsión de la hora de paso por la salida de los últimos corredores de la última tanda.

Todo corredor que llegue al km 25 después de las 12:57 horas deberá entregar su dorsal, abandonar la prueba y/o subir al coche escoba al exceder la proyección del límite global fijado por la organización para la finalización de la prueba (las mencionadas 5h30 horas, ya descontado el desfase de las oleadas).

Tandas de salida

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich tiene previsto realizar la salida en tandas con objeto de mejorar la comodidad y seguridad de todos los corredores, de acuerdo con el orden de marcas acreditadas. Todo participante recibirá en su email, con antelación suficiente, el aviso de la oleada que le corresponde que, además, se indicará en el dorsal.

A las 8:15 h saldrán los atletas sub 2h50:00

A las 8:25 h saldrán los atletas entre 2h50:00 y 2h59:59

A las 8:35 h saldrán los atletas entre 3h00:00 y 3h11:59

A las 8:45 h saldrán los atletas entre 3h12:00 y 3h19:59

A las 8:55 h saldrán los atletas entre 3h20:00 y 3h31:59

A las 9:05 h saldrán los atletas entre 3h32:00 y 3h42:59

A las 9:15 h saldrán los atletas entre 3h43:00 y 3h55:59

A las 9:25 h saldrán los atletas entre 3h56:00 y 4h09:59

A las 9:35 h saldrán los atletas a partir de 4h10:00

Los atletas en silla de ruedas partirán por anticipado en la tercera oleada.

Los atletas con discapacidad visual podrán partir si lo desean por anticipado y al frente de la oleada que les corresponda.

