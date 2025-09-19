José Garay: «El running genera una adicción que no generan otros tipos de deporte»

José Garay es el encargado de la newsletter quincenal 'Saltar el muro', disponible solo para los suscriptores de la web de LAS PROVINCIAS, pero ahora ... dará el salto a las redes con vídeos cortos para aconsejar a los corredores.

–¿Animaría a los lectores a suscribirse a esta newsletter?

–La newsletter muestra mi experiencia en el campo del entrenamiento. No solamente del alto rendimiento, sino del entrenamiento en general. Pero además muestra una experiencia no solamente deportiva, sino desde un punto de vista muy humano, porque a mí me gusta mucho atender la particularidad de cada uno de los atletas, para poder obtener ese máximo rendimiento. Y eso genera un gran aprendizaje, o al menos a mí me ayuda mucho a conocer la situación de cada corredor, a cómo poder ayudarle, y entonces te das cuenta de que el binomio corredor y persona va totalmente unido. Es ahí cuando atiendes a la faceta personal, que mejora directamente la faceta deportiva. Entonces, la newsletter es un descubrimiento no solamente en la parte deportiva, sino también en la parte personal.

–¿Qué tipo de comentarios le hacen los suscriptores?

–Me encantaría poder generar una comunidad. Tengo gente que me escribe personalmente, o gente que lee habitualmente la newsletter y cuando tengo ocasión de poder verlos me comentan algunas de las cuestiones que ponemos en la newsletter. Porque una de las cosas que me llaman la atención es que no solamente el usuario de la newsletter es un usuario que practica deporte, puede ser también un usuario que ni tan siquiera corre, pero que le parece la newsletter interesante, porque cosas que pasan o cosas que cuenta la newsletter acaban como aplicándolos también a su vida personal, incluso a la profesional.

–¿De qué hablará en las próximas entregas?

–Pues vivimos ahora un momento súper potente en la ciudad de Valencia. Es decir, en las próximas semanas nos encontramos con los eventos de carreras más importantes, culminando en ese 7 de diciembre con el Maratón. Un Maratón que se ha internacionalizado. Un Maratón al que vienen 35.000 corredores, y por lo tanto la idea es, desde aquí hasta que llegue el día del Maratón, realizar un acompañamiento a la mayoría de esos corredores que van a estar entrenando y que van a participar.

–Comienza ahora una serie de vídeos cortos. ¿De qué van?

–Los vídeos serán para dar pequeños tips, pequeñas pinceladas. Es como una pequeña guía, una ayuda para esos corredores que se enfrentan durante la semana a una serie de retos en esa planificación de cara al Maratón. Y ahí lo que yo quiero de alguna manera es desvelar algunas de las cuestiones que se van a encontrar en esa semana, y ayudarles a afrontarlos con las mayores garantías.

–¿Qué tiene de especial el running que gusta a tantos?

–El running genera una adicción que difícilmente la generan otro tipo de deportes. Porque yo creo que fundamentalmente, el running te permite descubrirte a ti mismo. Es decir, si tú eres capaz de conseguir una serie de retos a nivel semanal y de entrenamiento personal, porque en esto no hay nadie que se ponga unas zapatillas y pueda correr por ti o no hay nadie que pueda meter el gol y tú le das el pase. Es decir, no es un deporte colectivo, es un deporte individual. Y el deporte individual atrapa mucho por la propia superación personal, porque te vas dando cuenta que eres capaz de mejorar y sobre todo, de que eres capaz de conseguir aquello que te parecía como muy difícil al principio y lo logras. Luego además se generan comunidades alrededor del running muy interesantes. Se generan amistades, se generan vínculos muy interesantes, y se genera también la posibilidad de participar con gente de otros entornos que no sean de tu misma situación buscando el mismo reto. Yo te pongo el ejemplo, nosotros en los planes del Medio Maratón o el Maratón llevamos a más de 15.000 corredores que comparten el mismo entrenamiento y que comparten el mismo reto, y se generan como comunidades y como redes de contacto entre ellos, que eso es como muy satisfactorio, así que tiene una parte social muy importante. Pese a ser individual, el running tiene una parte social que es muy atractiva, y luego, que es muy cómodo de practicar. Creo que eso es una gran ventaja. Es decir, yo ahora mismo llevo la mochila, y cuando acabe aquí, me voy a correr. En el momento que tú tienes las zapatillas, ya tienes prácticamente todo a tu alrededor para poder realizarlo, y todas estas comodidades hacen que sea muy atractivo para muchísima gente, porque está al alcance de todo el mundo.

-¿Qué consejo le daría a la persona que está pensando en empezar a correr?

-Pues mira, yo creo que hay una serie de consejos para el que se quiere iniciar y que no se frustre o que no fracase en el intento. El primero, que yo creo que es muy importante, es generar un compromiso o generar como un vínculo con alguien que ya lo esté haciendo. Es decir, cuando yo quedo con una persona y digo: «Oye, ¿quedamos mañana para entrenar?» Y digo que sí, eso como que se queda grabado a fuego, ¿no? Entonces, hay que generar como vínculos con alguien, para que te echen desde el principio esa pequeña ayuda, porque generalmente cuando lo haces de manera altruista y tú solo, a veces te puedes frustrar y te puedes rendir, pero si generas el compromiso, no. Ese es el punto número uno, que creo que es importante. El dos es comprometerse, es decir, si he decidido que dos días a la semana o tres días a la semana tengo que salir a entrenar, tengo que cumplir con el plan. Porque la única manera de generar la adaptación y la mejora es precisamente a través de esa continuidad. Si lo haces un día a la semana, la semana siguiente no lo haces y vuelves a hacerlo la siguiente, han pasado quince días. No genera mejoras ni adaptaciones. Por tanto, comprometerse. Yo creo que luego hay otra cuestión muy importante. Saber que hay que empezar desde cero. Por ello hay que empezar con el nivel que tú tienes, porque no nos podemos comparar con nadie más. Si yo me comparo con alguien, pues a lo mejor pienso que no soy válido para esto. Y correr precisamente es muy abierto. Todo el mundo tiene posibilidades de correr. Es decir, los 35.000 corredores del Maratón, el primero levanta los brazos y está satisfecho, y el último también los levantará. Y ahí todo ese abanico de posibilidades. Y con esto quiero decir que creo que alguien tiene que aconsejar cómo hacerlo. Y para eso siempre hay que ponerse en manos de buenos profesionales que te ayuden, y que te guíen a cómo iniciar.

-Y más allá de la preparación física y mental también, cómo de importante es la alimenticia.

-Mira, hay cuestiones intangibles que no las medimos y que forman parte del entrenamiento, que es lo que llamamos el entrenamiento invisible, que son el descanso y la recuperación. Porque es precisamente ahí donde se generan los procesos adaptativos. Y ahí hay como tres pilares fundamentales. Uno es la alimentación, los nutrientes. El nutriente es mi energía, es lo que me va a permitir que yo pueda tener posibilidades y energía para entrenar, y que yo pueda recuperarme bien. Por lo tanto, tengo que tener unos nutrientes adecuados. El segundo es el descanso, la recuperación, el dormir bien y descansar. Y el tercero es cuidar mi estructura, cuidar el chasis. Y para eso tengo que trabajar un poquito el elemento de la fuerza para buscar las compensaciones musculares.

-Se acercan ya además, como decía antes, las fechas del Medio y del Maratón. ¿Qué consejo le daría a la persona que está con ese entrenamiento?

-Mira, lo primero es que cuando tú has decidido correr el Medio Maratón o el Maratón, lo primero es que tienes que generar una expectativa real sobre el objetivo que quieres. Porque con muchos corredores tú puedes generar una expectativa elevadísima y eso es como una espada de Damocles, que al final si tú no cubres la expectativa que quieres cubrir, te puede generar una pequeña frustración. Es decir, el objetivo tiene que ser real y posible, no un objetivo muy elevado. La segunda cuestión es que si tú sigues el plan de entrenamiento, el plan tiene que tratar de adaptarse a tus posibilidades, a lo que tú puedas, en función de tu trabajo, de tus obligaciones y otro tipo de situaciones. Pero el plan debe adaptarse a ti, y no al revés. Y en tercer lugar, algo muy importante. Tienes que estar permanentemente escuchando las señales que te manda tu órgano. Es decir, la autoobservación. El saber que lo que entreno es útil y me está causando un efecto positivo. Y sobre todo, la autoobservación para evitar molestias, lesiones, tensiones y flexibilizar un poco. Es decir, no ser esclavo del plan. El plan puede reajustarse en función de situaciones que yo pueda tener en mi día a día.

-Y ya para acabar, siempre se habla de que Valencia es la ciudad del running, y que es una de las mejores ciudades para correr. Pero si le podemos sacar un poquito de puntita, ¿qué se puede mejorar todavía?

-Qué pregunta, ¿eh? Es muy interesante. A ver, Valencia ha crecido mucho organizativamente, con las competiciones y los circuitos. Hay mucha información y hay mucha divulgación… No sabría qué decirte, me has pillado ahí un poquito en blanco. Porque creo que nos hemos convertido en una ciudad referente. Yo creo que a lo mejor, bajo mi punto de vista, quizá todavía tenemos que seguir insistiendo en el sentido común en los corredores, ¿no? Es decir, estos corredores que se inician. Porque todos los años hay gente que se inicia. Pues hay que seguir diciéndoles cómo tienen que hacer las cosas para que lo hagan de una manera correcta y para que sea, cuidado, no perdamos nunca esta perspectiva, que correr también sea una cuestión de salud, de salud física, salud mental, que sea terapéutico y que no se convierta en una obsesión correr, sino que correr sea algo que lo disfrutemos de ver.