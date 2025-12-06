Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La medalla del Maratón de Valencia. Maratón de Valencia

El importante premio en metálico que se lleva el ganador del Maratón de Valencia 2025

Si algún atleta logra el récord del mundo ganará un millón de euros

J.Zarco

Valencia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:49

Comenta

El Maratón de Valencia es una de las pruebas de running más importantes en todo el mundo. La fiebre por este deporte no deja de crecer y cada vez son más las personas que deciden prepararse para este evento, lo que supone un desafío muy importante.

Lograr completar los 42 kilómetros del recorrido es una muestra de poderío físico y resistencia, solo al alcance de unos pocos. Mención aparte merecen los atletas que buscan ganar la carrera e incluso lograr el récord del mundo. En este sentido, la organización del Maratón de Valencia entrega distintos premios a quienes pelean por estar en lo más alto de la clasificación.

En la categoría masculina, el ganador de la carrera se embolsa 75.000 euros en metálico, siempre que tenga un tiempo inferior a 2 horas y cuatro minutos. Si hace una marca entre 2:04:00 horas y 2:06:00 la cantidad es de 50.000 euros mientras que si está por encima de las 2:06:00h se queda en 35.000 euros.

El segundo gana 45.000 euros (por debajo de 2:04:00), 25.000 (entre 2:04:00 horas y 2:06:00) o 18.000 (más de 2:06:00h), mientras que el tercero 30.000, 15.000 o 10.000 euros. Además, aquel que logre batir el récord del mundo, situado en 2:00:35, tiene garantizado un millón de euros.

En categoría femenina los premios son los mismos, pero pueden completar la prueba en más tiempo. Para el primer rango de dinero, una marca inferior a 2:19:00 horas, para el segundo entre 2:19:00 y 2:22:00 y para el tercero por arriba de 2:22:00 horas.

Para los/las primeros/as cinco atletas de nacionalidad española y con Licencia de la RFEA quedan establecidos los siguientes premios en metálico:

1º/1ª5.000 €

2º/2ª3.000 €

3º/3ª2.000 €

4º/4ª1.000 €

5º/5ª800 €

13.3 Para los/las primeros/as tres atletas con Licencia Federativa Federación Atletismo de la Comunitat Valenciana (FACV) quedan establecidos los siguientes premios en metálico:

1º/1ª2.000 €

2º/2ª1.000 €

3º/3ª750 €

