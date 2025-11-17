Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Belarra: «Usted humilló a las víctimas al ir a un funeral»
La medalla del Maratón en este 2025. Maratón Valencia

El Maratón de Valencia presenta su medalla para los finishers de este 2025

La carrera de 42K revela el diseño del premio para los que crucen la línea de meta el próximo 7 de diciembre

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:16

Comenta

Uno de los momentos más esperados para todos los runners es ese de cruzar la línea de meta y sentir que se ha cumplido el objetivo, y más en la reina de todas las carreras, el maratón. La distancia de los 42 kilómetros es la prueba definitiva para poner al límite el cuerpo humano y disfrutar del deporte de la zapatilla.

Por suerte, Valencia cuenta con una de las mejores organizaciones del mundo en esta disciplina, con el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich, que ya ha revelado el diseño de la medalla para los 'finishers' de este 2025.

La prueba, que se disputa este próximo domingo 7 de diciembre, ha desvelado el aspecto de la medalla que se colgarán del cuello todos aquellos que crucen la línea de meta en la Ciudad de las Artes y las Ciencias tras recorrer hasta el último rincón de Valencia, siendo alentados por los miles y miles de aficionados que se acercan cada año a alentar y animar desde detrás de las vallas.

El diseño cuenta con un grabado de los edificios más característicos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y lleva inscrito el nombre oficial de la carrera. Ahora que ya se ha desvelado cómo será, ¿cuántos serán capaces de hacerse con una? Lo sabremos el próximo 7 de diciembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  2. 2 Los famosos que han estado en Cheste
  3. 3 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  4. 4

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  5. 5

    El cine de los culturetas de Valencia cumple 30 años y se actualiza para resistir el siglo XXI
  6. 6

    Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»
  7. 7 «Yo no soy la Negra Dominga, ese es nombre de mujer y yo soy bien hombre»
  8. 8

    La estación que cambió el centro de Valencia
  9. 9 Investigan un criadero ilegal de perros en un piso de Quatre Carreres
  10. 10 Pérez-Reverte carga contra la última medida de Ryanair: «Cada vez nos acorralan más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Maratón de Valencia presenta su medalla para los finishers de este 2025

El Maratón de Valencia presenta su medalla para los finishers de este 2025