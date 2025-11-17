El Maratón de Valencia presenta su medalla para los finishers de este 2025 La carrera de 42K revela el diseño del premio para los que crucen la línea de meta el próximo 7 de diciembre

Marc Escribano Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:16

Uno de los momentos más esperados para todos los runners es ese de cruzar la línea de meta y sentir que se ha cumplido el objetivo, y más en la reina de todas las carreras, el maratón. La distancia de los 42 kilómetros es la prueba definitiva para poner al límite el cuerpo humano y disfrutar del deporte de la zapatilla.

Por suerte, Valencia cuenta con una de las mejores organizaciones del mundo en esta disciplina, con el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich, que ya ha revelado el diseño de la medalla para los 'finishers' de este 2025.

¿Quién se visualiza luciendo esta medalla un #MedalMonday? 🩵

—

Who can picture themselves showing off this medal on a #MedalMonday? 🩵#42KValencia #ValenciaMarathonParadise pic.twitter.com/kD4d2B1Dhc — Maratón Valencia (@maratonvalencia) November 17, 2025

La prueba, que se disputa este próximo domingo 7 de diciembre, ha desvelado el aspecto de la medalla que se colgarán del cuello todos aquellos que crucen la línea de meta en la Ciudad de las Artes y las Ciencias tras recorrer hasta el último rincón de Valencia, siendo alentados por los miles y miles de aficionados que se acercan cada año a alentar y animar desde detrás de las vallas.

El diseño cuenta con un grabado de los edificios más característicos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y lleva inscrito el nombre oficial de la carrera. Ahora que ya se ha desvelado cómo será, ¿cuántos serán capaces de hacerse con una? Lo sabremos el próximo 7 de diciembre.