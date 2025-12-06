Guadassuar recupera su pista de atletismo New Balance sufraga las obras que permiten volver a la normalidad después de sufrir las consecuencias de la dana

Guadassuar celebró a lo grande la recuperación de su pista de atletismo, que fue arrasada el 29 de octubre del año pasado por culpa de la Dana y el desbordamiento del río Magro. New Balance, patrocinador del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich, financió las obras de recuperación y la instalación de un nuevo pavimento que permitirá al club de atletismo local y a su escuela recuperar la normalidad catorce meses después del desastre.

La inversión de la marca deportiva supera el medio millón de euros y este viernes se celebró su reinauguración en presencia de Luis Cervera, director general de Deporte, Vicent Estruch, alcalde de la localidad de la Ribera, Paco Borao, presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos y María José Orugo, presidenta de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana. Un acto que culminó con una sesión de calentamiento dirigida a los niños y dirigida por dos de las principales estrellas del atletismo español: Mariano García y Esther Guerrero.

Las obras de recuperación, que están a punto de acabar, se han gestionado a través del Ayuntamiento de Guadassuar, con el que New Balance firmó un convenio de colaboración para realizar la donación.

«Esta acción, sufragada por New Balance, es un gran noticia para el atletismo valenciano, que ahora cuenta con otra pista que, además de servicio a los atletas de la comarca, nos puede servir para albergar competiciones provinciales, autonómicas e incluso nacionales», indicó María José Orugo.

