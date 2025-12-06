Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución deja hoy sábado el primer premio en un pueblo de 1.496 habitantes
Inauguración de la pista de atletismo de Guadassuar. FACV

Guadassuar recupera su pista de atletismo

New Balance sufraga las obras que permiten volver a la normalidad después de sufrir las consecuencias de la dana

R. D.

Valencia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:36

Comenta

Guadassuar celebró a lo grande la recuperación de su pista de atletismo, que fue arrasada el 29 de octubre del año pasado por culpa de la Dana y el desbordamiento del río Magro. New Balance, patrocinador del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich, financió las obras de recuperación y la instalación de un nuevo pavimento que permitirá al club de atletismo local y a su escuela recuperar la normalidad catorce meses después del desastre.

La inversión de la marca deportiva supera el medio millón de euros y este viernes se celebró su reinauguración en presencia de Luis Cervera, director general de Deporte, Vicent Estruch, alcalde de la localidad de la Ribera, Paco Borao, presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos y María José Orugo, presidenta de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana. Un acto que culminó con una sesión de calentamiento dirigida a los niños y dirigida por dos de las principales estrellas del atletismo español: Mariano García y Esther Guerrero.

Las obras de recuperación, que están a punto de acabar, se han gestionado a través del Ayuntamiento de Guadassuar, con el que New Balance firmó un convenio de colaboración para realizar la donación.

«Esta acción, sufragada por New Balance, es un gran noticia para el atletismo valenciano, que ahora cuenta con otra pista que, además de servicio a los atletas de la comarca, nos puede servir para albergar competiciones provinciales, autonómicas e incluso nacionales», indicó María José Orugo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  2. 2

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  5. 5

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  6. 6 Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico
  7. 7

    Las notas de la moleskine del cerebro de la dana revelan el primer Es Alert
  8. 8

    «Cojonudo»: el WhatsApp de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo el día de la dana
  9. 9 Qué hacer este sábado 6 de diciembre en Valencia: belenes, mercadillos y un espectáculo piromusical
  10. 10

    Así perdió Valencia su milla de oro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Guadassuar recupera su pista de atletismo

Guadassuar recupera su pista de atletismo