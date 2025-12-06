Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Roig Arena se viste del Maratón Valencia. Instagram

El Roig Arena tiene presente el Maratón Valencia

La casa del Valencia Basket engalana su cubierta exterior en la víspera de la gran prueba

Eric Martín

Valencia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:28

Faltan menos de 24 horas para dar el pistoletazo de salida a una nueva edición del Maratón Valencia. El 7 de diciembre es el gran ... día esperado por todos los runners, tanto los valencianos como los que llegan procedentes de distintas partes del mundo en una carrera que ya está a la altura de las mejores a nivel internacional. La ciudad entera se vuelca y las distintas entidades deportivas muestran su apoyo incondicional.

