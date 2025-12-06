El Roig Arena tiene presente el Maratón Valencia

Faltan menos de 24 horas para dar el pistoletazo de salida a una nueva edición del Maratón Valencia. El 7 de diciembre es el gran ... día esperado por todos los runners, tanto los valencianos como los que llegan procedentes de distintas partes del mundo en una carrera que ya está a la altura de las mejores a nivel internacional. La ciudad entera se vuelca y las distintas entidades deportivas muestran su apoyo incondicional.

Uno de ellos ha sido el Valencia Basket. Mediante el Roig Arena se ha metido de lleno en el ambiente de la carrera. Ya desde anoche, la nueva casa del club taronja expone en la cubierta exterior imágenes que muestran lo que significa esta prueba.

Estas han sido compartidas en las plataformas sociales del Roig Arena, en una muestra de apoyo y motivación para los miles de corredores que a partir de las 8:00 horas se pondrán en activo hasta completar los algo más de 42 kilómetros por toda la ciudad de Valencia.