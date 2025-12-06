Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La etíope Megertu Alemu celebra su victoria en la Maratón Valencia Trinidad Alfonso 2024. EFE

El gran premio por batir el récord del mundo en la Maratón de Valencia 2025

Esta es la mayor cantidad que puede recibir un corredor de la 42K

Mario Lahoz

Valencia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:51

El Maratón de Valencia se celebra el 7 de diciembre de 2025. Cerca de 35.000 deportistas recorrerán las calles de la ciudad en una de las citas más destacadas del panorama nacional e internacional.

El mejor maratón de España, distinguido así por la Real Federación Española de Atletismo, es el circuito idóneo para superarse a uno mismo, en una prueba que discurre por las grandes avenidas y el centro histórico de la ciudad, donde se encuentran las principales atracciones turísticas.

Esta prueba no es una de las mejores solo por su gran organización o por los atletas de renombre que cada año deciden participar, sino también por los suculentos premios que ofrece. Hay multitud de recompensas económicas repartidas en diferentes categorías, pero las más llamativas son las que se otorgan tras batir algún récord, más concretamente, el del mundo

Desde el año pasado, Juan Roig, junto a Paco Borao, presidente de Correcaminos, ofrece un suculento premio de 1.000.000 euros para los corredores que consigan superar el récord del mundo.

El récord masculino lo conserva el fallecido Kiptoum con un cronómetro final de 2h:00:35, que consiguió en Chicago en 2023. Mientras que el récord femenino lo posee la keniata Brigid Kosgei, que rompió el récord mundial en 2019, también en la Maratón de Chicago.

De este modo, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso multiplica por cuatro los premios establecidos por batir la mejor marca mundial que antes estaban fijados en 250.000 euros.

Eso sí, el presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, aclaró que esta gran cantidad solo se entrega si se consigue batir el récord en Valencia. «Si lo baten en Valencia por supuesto, en otro sitio no. Es una de las ilusiones que tenemos, que se bata aquí, assí que hay 'faena que fer'», aclaró.

Es importante señalar que en caso de que alguno de los corredores supere el récord del mundo, no cobrará los premios por ganar la prueba ni batir la marca del circuito.

