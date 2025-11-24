La bolsa del corredor del Maratón de Valencia llega con novedades Se ha sustituido la cerveza del año pasado por una bebida de té

Recogida de la bolsa del corredor en 2024.

Nacho Ortega Valencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:16

El Maratón de Valencia 2025 que se celebra el 7 de diciembre de 2025 a partir de las 8.15 horas es un regalo para todo el que participa, pero la organización además obsequia a los participantes con dos bolsas del corredor, una al recoger el dorsal, con la camiseta incluida, y otra tras cruzar la meta y recoger la medalla de finisher. En total, 15 regalos que este año incorporan novedades entre los productos que se pueden encontrar dentro, como papas, vaselina o la sustitución de la cerveza que había en 2024 por un refresco de té.

La primera bolsa se recoge en Expo 42K en Feria Valencia, donde aparte del dorsal y la pulsera identificativa necesaria para acceder a la salida se entrega un kit con alimentos y otros materiales aconsejados para cualquier deportista:

Bolsa de la carrera

- CAMISETA

- COCKTAIL NATURAL IMPORTACO: almendras, nueces y anacardos.

- LECHE SUPREMA CENTRAL LECHERA ASTURIANA

- CHIC-KLES SIN AZÚCAR SABOR A EUCALIPTO

- NOCILLA MINI COOKIES

- COLACAO

- VASELINA VITHAS

- FUZE TEA

- QUINOA BRILLANTE

- PATATAS MELÉNDEZ

¿Cuándo se puede recoger la bolsa de la carrera?

La bolsa del corredor se entregará única y exclusivamente en la feria de la carrera Expo 42K Feria Valencia, el jueves 4 (17h a 21h), viernes 5 (10h a 21h) y sábado 6 (10 a 19h) de diciembre. La organización recuerda que no se entregarán dorsales ni bolsa de la carrera el domingo, y pide evitar las horas de mayor afluencia (de 12 a 14h y de 17 a 19h).

Bolsa de finisher

- BOLSA NEW BALANCE

- BARRITA DE PROTEÍNAS ENERVIT. SABOR COCO-CHOCOLATE

- AGUA AQUABONA

- BOTELLA PEQUEÑA POWER ADE

- PLÁTANO DE CANARIAS

- KAKI BOUQUET

Horarios de Expo 42K Feria Valencia

- Jueves 4 de diciembre (17:00 a 21:00 horas)

- Viernes 5 de diciembre (9:00 a 21:00 horas)

- Sábado 6 de diciembre (9:00 a 19:00 horas)

Cómo llegar a Expo 42K Feria Valencia

Está situada en Feria Valencia. Avenida de las Ferias s/n. Valencia.

- En coche: 3000 plazas de parking (La tarifa es de 0.03€/ minuto)

- Tranvía: Línea 4, desde la ciudad hasta la entrada principal de Feria Valencia. Más información: http://www.metrovalencia.es

- Buses EMT València: Línea nº 62 de la EMT Benimamet-Estació Nord. con una frecuencia aproximada en días laborales de entre 10 y 15 minutos.

