Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva del domingo entrega 190.000 euros y el bote sube a 10,4 millones
Recogida de la bolsa del corredor en 2024. Irene Marsilla

La bolsa del corredor del Maratón de Valencia llega con novedades

Se ha sustituido la cerveza del año pasado por una bebida de té

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:16

Comenta

El Maratón de Valencia 2025 que se celebra el 7 de diciembre de 2025 a partir de las 8.15 horas es un regalo para todo el que participa, pero la organización además obsequia a los participantes con dos bolsas del corredor, una al recoger el dorsal, con la camiseta incluida, y otra tras cruzar la meta y recoger la medalla de finisher. En total, 15 regalos que este año incorporan novedades entre los productos que se pueden encontrar dentro, como papas, vaselina o la sustitución de la cerveza que había en 2024 por un refresco de té.

La primera bolsa se recoge en Expo 42K en Feria Valencia, donde aparte del dorsal y la pulsera identificativa necesaria para acceder a la salida se entrega un kit con alimentos y otros materiales aconsejados para cualquier deportista:

Bolsa de la carrera

- CAMISETA

- COCKTAIL NATURAL IMPORTACO: almendras, nueces y anacardos.

- LECHE SUPREMA CENTRAL LECHERA ASTURIANA

- CHIC-KLES SIN AZÚCAR SABOR A EUCALIPTO

- NOCILLA MINI COOKIES

- COLACAO

- VASELINA VITHAS

- FUZE TEA

- QUINOA BRILLANTE

- PATATAS MELÉNDEZ

¿Cuándo se puede recoger la bolsa de la carrera?

La bolsa del corredor se entregará única y exclusivamente en la feria de la carrera  Expo 42K Feria Valencia, el jueves 4 (17h a 21h), viernes 5 (10h a 21h) y sábado 6 (10 a 19h) de diciembre. La organización recuerda que no se entregarán dorsales ni bolsa de la carrera el domingo, y pide evitar las horas de mayor afluencia (de 12 a 14h y de 17 a 19h).

Bolsa de finisher

- BOLSA NEW BALANCE

- BARRITA DE PROTEÍNAS ENERVIT. SABOR COCO-CHOCOLATE

- AGUA AQUABONA

- BOTELLA PEQUEÑA POWER ADE

- PLÁTANO DE CANARIAS

- KAKI BOUQUET

Horarios de Expo 42K Feria Valencia

- Jueves 4 de diciembre (17:00 a 21:00 horas)

- Viernes 5 de diciembre (9:00 a 21:00 horas)

- Sábado 6 de diciembre (9:00 a 19:00 horas)

Cómo llegar a Expo 42K Feria Valencia

Está situada en Feria Valencia. Avenida de las Ferias s/n. Valencia.

- En coche: 3000 plazas de parking (La tarifa es de 0.03€/ minuto)

- Tranvía: Línea 4, desde la ciudad hasta la entrada principal de Feria Valencia. Más información: http://www.metrovalencia.es

- Buses EMT València: Línea nº 62 de la EMT Benimamet-Estació Nord. con una frecuencia aproximada en días laborales de entre 10 y 15 minutos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  2. 2 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  3. 3 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  4. 4 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  5. 5

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»
  6. 6

    Casi 800.000 valencianos están en riesgo de bajar de estatus social
  7. 7

    Jesús Carbonell, concejal de Movilidad de Valencia: «No habrá Zona de Bajas Emisiones porque los partidos no han querido»
  8. 8

    Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones
  9. 9 Urbanizar el Saler, un sueño convertido en pesadilla
  10. 10

    Los pilares asoman por el Nou Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La bolsa del corredor del Maratón de Valencia llega con novedades

La bolsa del corredor del Maratón de Valencia llega con novedades