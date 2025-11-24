La bolsa del corredor del Maratón de Valencia llega con novedades
Se ha sustituido la cerveza del año pasado por una bebida de té
Valencia
Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:16
El Maratón de Valencia 2025 que se celebra el 7 de diciembre de 2025 a partir de las 8.15 horas es un regalo para todo el que participa, pero la organización además obsequia a los participantes con dos bolsas del corredor, una al recoger el dorsal, con la camiseta incluida, y otra tras cruzar la meta y recoger la medalla de finisher. En total, 15 regalos que este año incorporan novedades entre los productos que se pueden encontrar dentro, como papas, vaselina o la sustitución de la cerveza que había en 2024 por un refresco de té.
La primera bolsa se recoge en Expo 42K en Feria Valencia, donde aparte del dorsal y la pulsera identificativa necesaria para acceder a la salida se entrega un kit con alimentos y otros materiales aconsejados para cualquier deportista:
Bolsa de la carrera
- CAMISETA
- COCKTAIL NATURAL IMPORTACO: almendras, nueces y anacardos.
- LECHE SUPREMA CENTRAL LECHERA ASTURIANA
- CHIC-KLES SIN AZÚCAR SABOR A EUCALIPTO
- NOCILLA MINI COOKIES
- COLACAO
- VASELINA VITHAS
- FUZE TEA
- QUINOA BRILLANTE
- PATATAS MELÉNDEZ
¿Cuándo se puede recoger la bolsa de la carrera?
La bolsa del corredor se entregará única y exclusivamente en la feria de la carrera Expo 42K Feria Valencia, el jueves 4 (17h a 21h), viernes 5 (10h a 21h) y sábado 6 (10 a 19h) de diciembre. La organización recuerda que no se entregarán dorsales ni bolsa de la carrera el domingo, y pide evitar las horas de mayor afluencia (de 12 a 14h y de 17 a 19h).
Bolsa de finisher
- BOLSA NEW BALANCE
- BARRITA DE PROTEÍNAS ENERVIT. SABOR COCO-CHOCOLATE
- AGUA AQUABONA
- BOTELLA PEQUEÑA POWER ADE
- PLÁTANO DE CANARIAS
- KAKI BOUQUET
Horarios de Expo 42K Feria Valencia
- Jueves 4 de diciembre (17:00 a 21:00 horas)
- Viernes 5 de diciembre (9:00 a 21:00 horas)
- Sábado 6 de diciembre (9:00 a 19:00 horas)
Cómo llegar a Expo 42K Feria Valencia
Está situada en Feria Valencia. Avenida de las Ferias s/n. Valencia.
- En coche: 3000 plazas de parking (La tarifa es de 0.03€/ minuto)
- Tranvía: Línea 4, desde la ciudad hasta la entrada principal de Feria Valencia. Más información: http://www.metrovalencia.es
- Buses EMT València: Línea nº 62 de la EMT Benimamet-Estació Nord. con una frecuencia aproximada en días laborales de entre 10 y 15 minutos.