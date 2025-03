El PP de Gandia abandona el pleno al acusarles el equipo de gobierno socialista de «llevar los 226 muertos de la dana en la frente»

A. T. Alzira Viernes, 28 de marzo 2025, 13:50 | Actualizado 15:13h. Comenta Compartir

El pleno ordinario del mes de marzo en Gandia ha estado rodeado de polémica. Y es que los ocho ediles del PP han abandonado la sesión a raíz de la intervención del portavoz socialista Adrián Vila que les ha acusado hasta en cuatro ocasiones de «llevar los 226 muertos de la dana en la frente». Ante las reiteradas acusaciones sobre la catástrofe sufrida en Valencia en octubre, el Grupo Popular ha mostrado su indignación abandonando el pleno.

«Nosotros somos demócratas, aceptamos el debate, la pluralidad de opiniones y el respeto al que piensa diferente. Lo hemos hecho y lo haremos siempre. Pero no todo vale en democracia. No vale ni el insulto ni la atribución gratuita de delitos. Como portavoz del Grupo Municipal Popular no voy a tolerar que se falte al respeto ni se insulte a mis compañeros como se ha hecho hoy. Porque ellos, nosotros representamos a lo mas de 10.000 gandienses que confiaron en las siglas del PP. Hoy también los han insultado a ellos«, ha lamentado el portavoz popular, Víctor Soler.

Las críticas del PP no sólo han ido hacia Vila si no que también al alcalde, José Miguel Prieto. «Si la conducta del portavoz socialista es intolerable, peor es aún la aceptación y defensa de esa conducta por parte del alcalde, que no ha sabido ni parar, ni moderar ni frenar a su portavoz. Por eso nos hemos visto obligados a abandonar el pleno, que es una conducta extraordinaria y que solo se hace en casos extremos como este. Ni es de nuestro agrado, ni lo queríamos hacer, pero la dignidad que merecen los vecinos de Gandia y quienes confiaron en el PP lo requería. No es casualidad que justo haya sido cuando hablamos de la moción referida al talante autoritario y despótico de Pedro Sánchez. El PP exige disculpas públicas del alcalde de la ciudad.

«Huyen de las preguntas»

Por su parte, la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Gandia, Alícia Izquierdo, y el portavoz del grupo municipal del PSPV-PSOE, Adrián Vila, han comparecido también este viernes para valorar el abandono de todos los miembros del Partido Popular del pleno.

En primer lugar, Izquierdo ha manifestado su extrañeza por las razones que han llevado a los populares a abandonar la sesión plenaria y ha afirmado que «el señor Soler lleva muchos plenos dedicándose de forma habitual a insultar al gobierno y sus miembros aprovechando cualquier tema. Es evidente que se sobrepasa los tiempos que se pactan en la Junta de Portavoces».

«Lo que nos sorprende es que, aprovechando una moción sobre el estado de Derecho presentada por VOX, se haya dedicado a faltar al alcalde y a toda la oposición», ha declarado Izquierdo, quien ha atribuido la verdadera razón del abandono del pleno a que «no ha querido responder a la sencilla pregunta de si él estaba de acuerdo con la gestión de Mazón respecto a la dana».

Por su parte, Vila ha considerado ha incidido en que «Soler ha huido de la pregunta que se le ha hecho. Ha vuelto a hacer algo a lo que nos tiene acostumbrados: se ha levantado y se ha ido. Lo que no sabemos es si en Valencia o a otro sitio.» Además, ha añadido que con el abandono, el PP no ha realizado su labor de fiscalización en el gobierno. «Si no han hecho preguntas, será porque están a favor de nuestra forma de gestionar la ciudad».