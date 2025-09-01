Sollana une los dos emblemas gastronómicos valencianos en un concurso La localidad celebrará el primer certamen de paella valenciana y naranja dentro de las jornadas Menja't Sollana

El Menja't Sollana celebra este año su décima edición, del 26 al 28 de septiembre, con un fin de semana lleno de actividades para toda la familia y una oferta gastronómica potente. El evento gastronómico y cultural por excelencia de Sollana arrancará unos días antes, con la celebración del I Concurso Provincial de Paella Valenciana y Naranja, una cita en la que reputados cocineros profesionales tendrán la oportunidad de experimentar con los dos elementos más emblemáticos de la gastronomía valenciana.

El certamen tendrá lugar el lunes 22 de septiembre y las inscripciones siguen abiertas. En juego 2.000 euros en metálico para el ganador, 1.500 euros en producto para el segundo clasificado y 1.000 euros en producto para la tercera mejor elaboración.

Los arroceros que participen deberán cocinar una paella de 15 raciones e integrar la naranja como crean más conveniente. Una idea que cuenta con el beneplácito del chef valenciano Raúl Magraner (Restaurante Bon Aire, El Palmar), coordinador del concurso, y que pretende posicionar a esta localidad de la Ribera Baixa como referente de nuestros dos productos más internacionales.

Los participantes también deberán presentar un plato libre con aguacate El concurso, con la colaboración de la empresa local Alcoaxarquia, también incluye la elaboración de un plato libre con el aguacate como protagonista, que se podrá presentar tanto en formato dulce como salado. En este caso, el premio para el ganador será de 500 euros en producto.

Solo unos días después, a partir del viernes 26 de septiembre, Sollana se convertirá en un escaparate de tapas, arroces, vinos, quesos, licores y otros productos artesanos de nuestra tierra. Un fin de semana amenizado con musicales, espectáculos de calle y actividades para toda la familia que consolida al Menja't Sollana como una cita imprescindible en el calendario de eventos gastronómicos de la Comunitat Valenciana.