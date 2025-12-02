Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nueva iluminación en la plaza de la Colegiata de Santa Maria. LP

La Seu de Xàtiva contará con nueva iluminación ornamental

Luces led eficientes y respetuosas con el patrimonio reforzarán la imagen del entorno monumental

R. X.

Xàtiva

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:19

Comenta

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado los trabajos de renovación de la iluminación ornamental del entorno de la Colegiata de Santa María, la Seu. Una actuación que forma parte de la estrategia municipal para reforzar la imagen del centro histórico. Las primeras tareas se han centrado en la instalación de los nuevos proyectores de la fachada principal de la Seu, un paso clave que permite empezar a definir la futura escena lumínica del monumento.

Los trabajos forman parte del proyecto de implantación del nuevo sistema de iluminación en la plaza Calixto III y en las calles Abad Pla y Bonaire, con una inversión global de 100.248,5 euros incluida en el Plan de Inversiones 2022-2023 de la Diputación de Valencia.

El nuevo modelo lumínico apuesta por tecnología Led Warm White (3000K) de bajo consumo y alta precisión, con sistemas de telegestión que permitirán regular la intensidad y la orientación de la luz según las necesidades de cada momento. Se han elegido proyectores con diferentes ópticas, adaptados para resaltar los volúmenes arquitectónicos de la Colegiata, junto con accesorios técnicos que ayudarán a controlar la dispersión lumínica y a evitar deslumbramientos.

Las actuaciones se llevan a cabo siguiendo criterios de mínima intrusividad y máxima integración con el paisaje urbano. La obra civil se limita a las zanjas necesarias para el cableado, la instalación de arquetas y la reposición del pavimento a su estado original.

Según indican desde el Consistorio «la plaza de la Seu, uno de los espacios más emblemáticos y concurridos de Xàtiva, gana una nueva presencia nocturna con este sistema, que contribuirá a potenciar el valor cultural y simbólico de su entorno. Además, la modernización lumínica supondrá una reducción del consumo energético y de las emisiones asociadas, avanzando en los compromisos ambientales del municipio.

