La Policía Local de Alzira detiene a dos ladrones cuando intentaban entrar en una vivienda Un agente franco de servicio dio el aviso que permitió frustrar este delito

A. T. Alzira Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:16 Comenta Compartir

Un agente de Policía Local de Alzira franco de servicio observó en la tarde del jueves a dos hombres que presuntamente estarían intentando robar en una vivienda del barrio de Les Barraques. Dio aviso al 112 e inmediatamente se desplazaron a toda velocidad las patrullas de la Policía Local.

Gracias al rápido aviso de este agente, uno de los autores fue detenido en el mismo lugar de los hechos mientras que el otro fue interceptado cuando intentaba esconderse entre los coches del parking de la estación de Renfe.

Los dos detenidos, que son residentes de otro municipio, fueron trasladados a dependencias policiales, donde se iniciaron las diligencias correspondientes por un presunto delito de robo en grado de tentativa.

Este incidente pone de relieve el compromiso de la Policía Local de Alzira en la protección de los barrios de la ciudad, así como la importancia de la vigilancia comunitaria en la prevención de delitos.

El concejal de Seguridad, Enrique Montalvá, mostrando su satisfacción por haber frustrado el robo ha señalado: «La seguridad de nuestras vecinas y vecinos es una prioridad absoluta para este gobierno. La rápida detención de estas dos personas es el resultado del excelente trabajo de nuestra Policía».

Temas

Alzira