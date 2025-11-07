Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
Un agente dio el aviso del robo. LP

La Policía Local de Alzira detiene a dos ladrones cuando intentaban entrar en una vivienda

Un agente franco de servicio dio el aviso que permitió frustrar este delito

A. T.

Alzira

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:16

Comenta

Un agente de Policía Local de Alzira franco de servicio observó en la tarde del jueves a dos hombres que presuntamente estarían intentando robar en una vivienda del barrio de Les Barraques. Dio aviso al 112 e inmediatamente se desplazaron a toda velocidad las patrullas de la Policía Local.

Gracias al rápido aviso de este agente, uno de los autores fue detenido en el mismo lugar de los hechos mientras que el otro fue interceptado cuando intentaba esconderse entre los coches del parking de la estación de Renfe.

Los dos detenidos, que son residentes de otro municipio, fueron trasladados a dependencias policiales, donde se iniciaron las diligencias correspondientes por un presunto delito de robo en grado de tentativa.

Este incidente pone de relieve el compromiso de la Policía Local de Alzira en la protección de los barrios de la ciudad, así como la importancia de la vigilancia comunitaria en la prevención de delitos.

El concejal de Seguridad, Enrique Montalvá, mostrando su satisfacción por haber frustrado el robo ha señalado: «La seguridad de nuestras vecinas y vecinos es una prioridad absoluta para este gobierno. La rápida detención de estas dos personas es el resultado del excelente trabajo de nuestra Policía».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3

    Y por si faltaba alguien, Oltra
  4. 4 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  5. 5

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  6. 6 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  7. 7 Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes
  8. 8

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  9. 9 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 22 municipios de la provincia para esta semana (del 8 a 14 de noviembre)
  10. 10 Desalojan la Conselleria de Emergencias por la filtración de gases tras la limpieza del alcantarillado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Policía Local de Alzira detiene a dos ladrones cuando intentaban entrar en una vivienda

La Policía Local de Alzira detiene a dos ladrones cuando intentaban entrar en una vivienda