La Diputación invierte 1,3 millones en la construcción de una nave multiusos en el solar de Piqueras de Enguera El proyecto, incluido en el Pla Obert, incluye una zona verde en el entorno del nuevo edificio que recordará a la emblemática fábrica de tejidos que allí se ubicaba

R. X. Enguera Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:03

La Diputación de Valencia va a financiar con 1,38 millones de euros la construcción de una nueva nave multiusos, rodeada de un espacio verde, que se situará en el solar de Piqueras del municipio de Enguera. Se trata de un proyecto solicitado por el Ayuntamiento que ha recibido luz verde por parte de la corporación provincial, en el marco del Pla Obert 24-27.

Esta importante inversión de la Diputación permite a la localidad de la Canal de Navarrés continuar con su proyecto de urbanización del solar de Piqueras, una explanada de más de 14.000 metros cuadrados de superficie en la que se asentaba antiguamente la emblemática fábrica de tejidos y lana de Piqueras y Marín.

Uno de los pilares del proyecto es precisamente el levantamiento de un edificio que tendrá forma de nave con el fin de recordar el pasado industrial de esta zona, y que tendrá los laterales abiertos para que pueda ser utilizada en verano por los vecinos. «Gracias a este nuevo espacio se podrán celebrar múltiples actividades a lo largo de todo el año. Por ejemplo, en las diferentes fiestas del pueblo, para acoger la chocolatada de San Antonio o las cazuelas de las fiestas, además de verbenas o conciertos», explica la alcaldesa de Enguera, Matilde Marín.

Hasta ahora todos estos eventos se venían organizando en el polideportivo municipal, causando problemas a los equipos deportivos de la localidad en su planificación.

Además, el proyecto contempla la creación de una zona verde alrededor de la nueva nave, lo cual incrementará la calidad de todo el entorno. Está previsto que durante las próximas semanas se saque la licitación de las obras. «Estamos muy satisfechos con el nuevo Pla Obert de la Diputación, porque gracias a la flexibilidad de sus plazos, los ayuntamientos podemos ejecutar grandes inversiones. Es un plan que se adapta a las necesidades de los pueblos», destaca la alcaldesa.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, ha valorado positivamente la obra que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Enguera porque «supone una mejora sustancial en la calidad de vida de los habitantes del municipio, dotando de nuevos servicios en un espacio que hasta hace poco estaba abandonado. Es un ejemplo más de cómo el nuevo Pla Obert no sólo destina el dinero a los ayuntamientos, sino que les ofrece todas las facilidades para que puedan ejecutar los proyectos que su localidad necesita».

Tras el cierre de la fábrica de tejidos y lana de Piqueras y Marín, fue una inmobiliaria la que adquirió los terrenos con el objetivo de construir viviendas, pero la crisis económica provocó su abandono, convirtiéndose en un espacio degradado. Posteriormente, el ayuntamiento se hizo con el solar para revitalizar la zona y, tras un proceso de participación pública para decidir el futuro del espacio, se concretó el proyecto para remodelar todo el terreno.

La primera actuación realizada, financiada con el Plan de Inversiones 22-23, ha consistido en la construcción de un aparcamiento de 32 plazas, que da acceso directo a la residencia de mayores situada a pocos metros de distancia, y de una zona verde, además de un parque infantil.