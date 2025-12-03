Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
Trabajadoras en un almacén de cítricos. Txema Rodríguez

El desempleo en la Ribera se sitúa por debajo de los 15.000 parados

Por tercer mes consecutivo se reduce el número de demandantes de empleo y los sindicatos reclaman soluciones para la precariedad

A. Talavera

Alzira

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:05

Comenta

El paro registrado en el mes de noviembre en la Ribera se ha situado en 14.661 personas, es decir, 451 parados menos que en el mes de octubre, con un descenso mensual de casi un 3%. Tras tres meses de descenso se ha conseguido bajar de la barrera de los 15.000 parados.

Por su parte, los datos anuales indican que tenemos en este mes 1.091 parados menos que el mismo mes del 2024. En cuanto a la contratación, se han registrado 9.384 contratos en noviembre del 2025, 4.221 contratos (44'98%) son indefinidos.

Eduard Gómez, secretario general comarcal de UGT-PV, afirma que la buena marcha de la economía sigue impulsando la creación de empleo, que además es de «mejor calidad gracias a los cambios impulsados en la última reforma laboral». Pese a este positivo comportamiento, todavía hay cuestiones relevantes que resolver en el funcionamiento del mercado de trabajo.

En este sentido, Gómez seañala que aún queda un amplio margen para seguir reduciendo el desempleo, especialmente entre quienes llevan más de un año buscando trabajo. Este colectivo requiere apoyos específicos que faciliten su retorno al mercado laboral. Por ello, UGT insiste en la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo, dotándolas de un diseño más eficaz y de una ejecución capaz de ofrecer orientación personalizada y servicios que realmente mejoren la empleabilidad de las personas desempleadas.

«También resulta fundamental impulsar salarios más justos y elevados. Las subidas pactadas en convenio han permitido una ligera recuperación del poder adquisitivo en 2023 y 2024, sin embargo, el golpe inflacionario de 2022 provocó una pérdida de poder de compra que todavía no se ha compensado por completo y que se ve agravada ahora con el aumento desmesurado de los precios de la vivienda», apuntan desde UGT.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  3. 3 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  4. 4 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  5. 5 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  6. 6 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  7. 7 Aemet activa un aviso amarillo este miércoles en la Comunitat por rachas muy fuertes de viento y anuncia lluvias esta semana
  8. 8

    Juan Roig reúne a los empresarios a los que ayudó en la dana en una jornada formativa para impulsar su recuperación
  9. 9

    Christian Lesaec: «Tengo la sensación de que alguna asociación de víctimas busca más venganza que justicia»
  10. 10

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El desempleo en la Ribera se sitúa por debajo de los 15.000 parados

El desempleo en la Ribera se sitúa por debajo de los 15.000 parados