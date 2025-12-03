El desempleo en la Ribera se sitúa por debajo de los 15.000 parados Por tercer mes consecutivo se reduce el número de demandantes de empleo y los sindicatos reclaman soluciones para la precariedad

A. Talavera Alzira Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:05 Comenta Compartir

El paro registrado en el mes de noviembre en la Ribera se ha situado en 14.661 personas, es decir, 451 parados menos que en el mes de octubre, con un descenso mensual de casi un 3%. Tras tres meses de descenso se ha conseguido bajar de la barrera de los 15.000 parados.

Por su parte, los datos anuales indican que tenemos en este mes 1.091 parados menos que el mismo mes del 2024. En cuanto a la contratación, se han registrado 9.384 contratos en noviembre del 2025, 4.221 contratos (44'98%) son indefinidos.

Eduard Gómez, secretario general comarcal de UGT-PV, afirma que la buena marcha de la economía sigue impulsando la creación de empleo, que además es de «mejor calidad gracias a los cambios impulsados en la última reforma laboral». Pese a este positivo comportamiento, todavía hay cuestiones relevantes que resolver en el funcionamiento del mercado de trabajo.

En este sentido, Gómez seañala que aún queda un amplio margen para seguir reduciendo el desempleo, especialmente entre quienes llevan más de un año buscando trabajo. Este colectivo requiere apoyos específicos que faciliten su retorno al mercado laboral. Por ello, UGT insiste en la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo, dotándolas de un diseño más eficaz y de una ejecución capaz de ofrecer orientación personalizada y servicios que realmente mejoren la empleabilidad de las personas desempleadas.

«También resulta fundamental impulsar salarios más justos y elevados. Las subidas pactadas en convenio han permitido una ligera recuperación del poder adquisitivo en 2023 y 2024, sin embargo, el golpe inflacionario de 2022 provocó una pérdida de poder de compra que todavía no se ha compensado por completo y que se ve agravada ahora con el aumento desmesurado de los precios de la vivienda», apuntan desde UGT.