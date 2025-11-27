Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Obras en Catadau. LP

Catadau rehabilita una zona de ocio arrasada por la riada

Las obras en el área de Tres Pins ya han comenzado y cuentan con una subvención de 65.000 euros

A. Talavera

Alzira

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:56

Catadau ha iniciado las obras de rehabilitación y reforma de la zona de ocio de los Tres Pins, que se llevarán a cabo a través de la subvención directa para financiar prestaciones básicas en el ámbito de la infancia, adolescencia y juventud como medida de respuesta frente a los daños causados ​​por la dana del Ministerio de Juventud e Infancia.

Esta zona de ocio infantil y juvenil quedó deteriorada por la riada del año pasado que produjo daños como la destrucción de las vallas y el juego de madera, así como el deterioro de las mesas y sillas existentes.

A través de esta obra, que cuenta con una inversión de 65.200 euros subvencionada por el Ministerio de Juventud e Infancia, se llevarán a cabo la reparación de bancos de obra, la consolidación de barandilla de madera existente y reposición de los palos inexistentes así como la sustitución de la zona de juegos arrasada y el revestimiento de paramentos exteriores del edificio de paelleros/asador con pintura.

