Nueva notaria de Carlet. LP

Carlet recupera las dos notarías locales

Dos profesionales toman posesión y cubren las vacantes que había en la localidad

A. T.

Alzira

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:25

Los notarios Lucía Eugenia Llop Cerdán y Jesús Huerta Ramos han cesado en sus notarías de las localidades de Santa Bárbara y de Tárrega (Cataluña), respectivamente, para tomar posesión como nuevos notarios de Carlet.

A partir de ahora, la notaria Lucía Eugenia Llop atenderá a los vecinos en su notaría ubicada en la misma dirección de su antecesora, en la calle Ingeniero Balaguer, 138. Por su parte, el notario Jesús Huerta Ramos se instala en la Avenida Europa, número 1.

Esta toma de posesión se produce tras la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del Decreto 164/2025, de 4 de noviembre, del Consell, de provisión de notarías vacantes en la Comunitat Valenciana para Torrevieja, Valencia, Ibi, Torrent, Carlet y Monóvar, en virtud del concurso convocado por la Resolución de 15 de septiembre de 2025 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, resuelto por una resolución de la misma dirección general, de 20 de octubre de 2025.

Por tanto, con estas tomas de posesión se cubren las notarías vacantes y a partir de ahora Carlet dispone nuevamente de dos notarios.

