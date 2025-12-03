Carcaixent vigila los campos con dron para evitar robos El Ayuntamiento pone en marcha un dispositivo especial en plena campaña de cítricos

La campaña citrícola está en uno de sus momentos álgidos con miles de trabajadores recolectando la fruta. Es el momento en el que también se producen más robos por lo que Carcaixent inicia un dispositivo especial de vigilancia en coordinación entre Policía Local, Guardería Rural, Guardia Civil y Protección Civil, junto con el Servicio de Vigilancia por dron contratado por el Ayuntamiento de Carcaixent.

Tanto por tierra como por aire se vigilarán las parcelas para detectar movimientos sospechosos y evitar que se robe la cosecha que se cultiva durante todo el año.

Asimismo es importante recordar que el DATA, el documento de acompañamiento y trazabilidad agrícola, debe llevarse encima y sólo vale durante 24 horas por si es requerida por las autoridades.

El Ayuntamiento de Carcaixent recuerda que se realizarán controles rutinarios diarios y nocturnas por tierra y aire «toda la temporada de cosecha para evitar robos que perjudican aún más, la situación de los agricultores».