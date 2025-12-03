Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
Trabajadores en un campo de naranjas. JL Bort

Carcaixent vigila los campos con dron para evitar robos

El Ayuntamiento pone en marcha un dispositivo especial en plena campaña de cítricos

A. Talavera

Alzira

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:42

Comenta

La campaña citrícola está en uno de sus momentos álgidos con miles de trabajadores recolectando la fruta. Es el momento en el que también se producen más robos por lo que Carcaixent inicia un dispositivo especial de vigilancia en coordinación entre Policía Local, Guardería Rural, Guardia Civil y Protección Civil, junto con el Servicio de Vigilancia por dron contratado por el Ayuntamiento de Carcaixent.

Tanto por tierra como por aire se vigilarán las parcelas para detectar movimientos sospechosos y evitar que se robe la cosecha que se cultiva durante todo el año.

Asimismo es importante recordar que el DATA, el documento de acompañamiento y trazabilidad agrícola, debe llevarse encima y sólo vale durante 24 horas por si es requerida por las autoridades.

El Ayuntamiento de Carcaixent recuerda que se realizarán controles rutinarios diarios y nocturnas por tierra y aire «toda la temporada de cosecha para evitar robos que perjudican aún más, la situación de los agricultores».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  3. 3 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  4. 4 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  5. 5 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 Aemet activa un aviso amarillo este miércoles en la Comunitat por rachas muy fuertes de viento y anuncia lluvias esta semana
  8. 8

    Juan Roig reúne a los empresarios a los que ayudó en la dana en una jornada formativa para impulsar su recuperación
  9. 9

    Christian Lesaec: «Tengo la sensación de que alguna asociación de víctimas busca más venganza que justicia»
  10. 10

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Carcaixent vigila los campos con dron para evitar robos

Carcaixent vigila los campos con dron para evitar robos