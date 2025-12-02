Alzira cede dos parcelas para la construcción del nuevo parque de bomberos El Ayuntamiento firma un convenio con el Consorcio Provincial que se ubicará en el polígono de El Pla

A. Talavera Alzira Martes, 2 de diciembre 2025, 16:40 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Alzira cede dos parcelas al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para la construcción del nuevo parque en el polígono de El Pla.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha procedido este martes a la firma de la cesión gratuita de dos parcelas del polígono para la construcción de un nuevo Parque de Bomberos y una helisuperficie de emergencia. Con esta iniciativa, se busca mejorar la seguridad y la respuesta de emergencia en Alzira y las áreas cercanas.

El terreno cedido es de aproximadamente 15.000 metros cuadrados y tendrá que ser adecuado en un plazo máximo de 5 años.

«Con esta cesión, el Ayuntamiento de Alzira reafirma su compromiso con la seguridad pública y la mejora de los servicios de emergencia de nuestra ciudad», destacan fuentes municipales.

Este proyecto cuenta con un presupuesto de 11 millones de euros y servirá para trasladar el actual parque e introducir mejoras. Las instalaciones contarán con el edificio principal, que aglutina el hangar principal para camiones de bomberos, almacén y taller de mantenimiento, taquillas de intervención, y la zona administrativa, con despachos, vestuarios, dormitorios, etc.

Por otra parte, habrá un edificio de tripulación, con el hangar para el helicóptero y almacenes, y zona administrativa compuesta de sala de reuniones, dormitorios.

Además, se construirá un helipuerto eventual de emergencia; la torre de entrenamiento, para las prácticas de acceso a edificios de los bomberos de 7 plantas; piscina para prácticas de buceo y prácticas con vehículos de carga de agua; una zona de aparcamiento cubierto; así como otras construcciones técnicas.