Algemesí reabrirá la piscina cubierta en noviembre después de sustituir toda la maquinaria La instalación quedó arrasada por la dana y el Ayuntamiento se hace cargo de la gestión directa y baja las tarifas

A. Talavera Alzira Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:27

Las obras de reconstrucción y renovación integral de la Piscina Cubierta de Algemesí, gravemente afectada por la dana, finalizarán durante este mes según la previsión del Ayuntamiento. La planta subterránea, completamente inundada, ha requerido la sustitución de toda la maquinaria y las instalaciones hidráulicas, de climatización, eléctricas y de protección contra incendios.

La reapertura al público está prevista para el noviembre e irá acompañada de una reducción de las tarifas. Los trabajos, adjudicados el pasado 29 de enero de 2025 a la empresa local Grupo Sebrig mediante un contrato de emergencia por un importe de 1.135.907 euros, han incluido también la mejora del sistema de evacuación de aguas de la planta subterránea y la instalación de barreras protectoras de 1,20 metros de altura para prevenir futuras inundaciones.

Además de la reconstrucción técnica, las actuaciones han contemplado la renovación completa del equipamiento, el pavimento de la sala de musculación, el sistema informático y de control de acceso, así como toda la zona de balneario, que contará con un baño de vapor, sauna e hidromasajes completamente novedosos. También se ha renovado parte del mobiliario y otros elementos de equipamiento.

Durante este mes de septiembre se realizarán las pruebas hidráulicas y de climatización para garantizar el correcto funcionamiento de todas las instalaciones antes de su apertura y, durante el mes de octubre, se abrirá un servicio de atención e información al público en las mismas instalaciones para informar a los usuarios sobre los nuevos servicios, equipamientos y tarifas.

En cuanto a la gestión, a partir del 1 de septiembre será el Ayuntamiento de Algemesí quien asuma directamente la administración de la Piscina Cubierta Municipal.

Por último, el consistorio ha aprobado una nueva Ordenanza de Precios Públicos con una revisión a la baja de las tarifas. Destacan el abono «todo incluido» —piscina, gimnasio, balneario y actividades de fitness— por un importe anual de 360 ​​euros, así como descuentos específicos para familias y para hermanos/as inscritos/as en actividades acuáticas.

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha subrayado que «la reapertura de la Piscina Cubierta es un símbolo de la capacidad de recuperación de nuestra ciudad después de la dana. Hemos hecho un esfuerzo importante para modernizar las instalaciones y reducir las tarifas, porque queremos que este recurso municipal sea accesible y de calidad para toda la ciudadanía».