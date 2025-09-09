Un colegio clama por la normalidad en l'Alcúdia y en el polígono miran al cielo

Un colegio sin vallas o un gimnasio limpio son los deseos de algunos alumnos del CEIP Les Comes en l'Alcúdia en este inicio de ... curso. Este centro fue uno de los afectados por la dana en la localidad que agravó los desperfectos que sufrían las instalaciones de más de 90 años. Pese a que ya han pasado más de diez meses, y el verano de por medio, estos daños continúan sin solventarse. Este martes los estudiantes volvían a clase y lo hacían con los mismos problemas que dejaron el curso anterior, el pabellón de Infantil y el gimnasio clausurados por seguridad ya que existen grietas en el tejado.

«Queremos recuperar la normalidad y poder usar todo el centro», exige la presidenta del AMPA, Sandra Tortosa. Una reclamación que hace toda la comunidad educativa que se concentró este martes para pedir una solución rápida a la Conselleria de Educación ya que los técnicos informaron de que la reparación no supera los 8.000 euros y se podría realizar en tan sólo unos días. Sin embargo, pasan los meses y medio colegio sigue vallado.

«Nos han dicho que la solución es simple, es poner unas grapas en la en la fisura, pero la empresa está en otro lugar y dentro de tres meses puede que vengan. Esto es demasiado, han pasado ya muchos meses», lamenta la concejal de Educación, Rosa Martínez.

3 Fallecidos a causa de la dana

37,4 Millones de euros otorgados por el Ministerio de Política Territorial

El colegio Les Comes no fue el que sufrió más daños tras la dana en l'Alcúdia, el CEIP Heretats tuvo que ser clausurado pero en éste sí se han llevado a cabo trabajos de recuperación y ha vuelto con normalidad tras el verano.

Además de las infraestructuras educativas, en l'Alcúdia la inundación arrasó el polígono industrial La Creu, situado junto al río Magro. Tras la limpieza de esta zona, la mayoría de empresas recuperaron la actividad habiendo muy pocas bajas pero todavía queda pendiente una gran actuación en el alcantarillado que se encuentra colapsado.

«Sólo se ha arreglado un colector con una de las ayudas del IVACE, el resto están llenos de barro y se deben reparar», comenta la gerente de la Entidad de Gestión y Modernización de LaCreu, Palma Egido, que reconoce que existe miedo a un próximo episodio de lluvias por las consecuencias que pueda tener en la zona industrial.

DESPUÉS ANTES El río Magro en l'Alcúdia. JL. Bort

En esta área también se espera la redacción de un Plan de Emergencias para que las empresas estén preparadas para futuras alertas y actuaciones preventivas que minimicen el impacto de las lluvias como zonas verdes con filtración de aguas.

El problema del alcantarillado no sólo se limita a la zona industrial, parte del casco urbano también sufre el colapso de los colectores y los embozos cada vez que llueve. L'Alcúdia tiene pendiente una actuación de más de 24 millones de euros para reparar la red de alcantarillado ya que por el momento sólo se han puesto parches en algunos puntos a la espera de poder levantar las calles y sustituir las tuberías dañadas.

Oros proyectos que están por ejecutar en las instalaciones municipales que fueron arrasadas por el agua son los del Ágora Jove, un espacio multiusos ubicado en este mismo polígono, o la ludoteca. Ambos quedaron inutilizados tras el 29 de octubre y en el caso del Ágora Jove se espera poder licitarlo en las próximas semanas.

JL. Bort

El desbordamiento del río Magro fue el causante de los daños tanto en la zona industrial como en el casco urbano donde fallecieron tres personas, dos de ellas por la entrada de agua en su planta baja. Por este motivo, tras la inundación una de las prioridades fue proteger la localidad de futuras crecidas del río que habitualmente transcurre con muy poca agua.

La solución adoptada por la Confederación Hidrográfica del Júcar consiste en la construcción de una mota de defensa creada con gaviones y colchones reno, un tipo de estructura de piedra más delgada y ancha, así como flexible, indicada para la protección superficial al suponer una barrera para el agua que en la dana campó a sus anchas por todo el término.

Pocos meses después de la tragedia se puso en marcha esta construcción que tendrá aproximadamente 900 metros de longitud y que se encuentra a mitad de su ejecución. Se calcula que en noviembre podría estar finalizada por lo que dará más seguridad a los vecinos de l'Alcúdia durante este otoño.