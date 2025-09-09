Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Protesta de la comunidad educativa de Les Comes en l'Alcúdia. A. T.
RADIOGRAFÍA DE LOS MUNICIPIOS DANA UN AÑO DESPUÉS

Un colegio clama por la normalidad en l'Alcúdia y en el polígono miran al cielo

La mota de defensa del Magro estará acabada este otoño pero todavía debe repararse la red de colectores para reducir el riesgo de inundación

A. Talavera

L'Alcúdia

Martes, 9 de septiembre 2025, 18:41

Un colegio sin vallas o un gimnasio limpio son los deseos de algunos alumnos del CEIP Les Comes en l'Alcúdia en este inicio de ... curso. Este centro fue uno de los afectados por la dana en la localidad que agravó los desperfectos que sufrían las instalaciones de más de 90 años. Pese a que ya han pasado más de diez meses, y el verano de por medio, estos daños continúan sin solventarse. Este martes los estudiantes volvían a clase y lo hacían con los mismos problemas que dejaron el curso anterior, el pabellón de Infantil y el gimnasio clausurados por seguridad ya que existen grietas en el tejado.

