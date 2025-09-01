Los abogados de Ontinyent piden una plaza de Fiscal propia para el partido judicial El representante del ministerio público acude un día a la semana desde Alzira para atender todos los asuntos que se señalan a la misma hora y que obliga a los profesionales a esperar hasta ocho horas

B. González Ontinyent Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:40

Los problemas de saturación y demora en los juzgados de Ontinyent no son nuevos pero lo que tuvieron que vivir el miércoles de la semana pasada hizo estallar a los profesionales, en su mayoría del turno de oficio, que acuden un día a la semana para asuntos en los que interviene el Fiscal, estos son juicios rápidos, juicios leves o de violencia contra la mujer.

Los señalamientos de todos los casos, una decena, se fijaron para la misma hora, las 10 de la mañana, y muchos profesionales tuvieron que esperar más de ocho horas hasta que se atendiera el asunto de sus clientes. Todo ello en agosto, teniendo que realizar la espera en plena calle, hasta que por la tarde les habilitaron una sala para que pudieran resguardarse de las altas temperaturas. Una situación que los profesionales que tuvieron que sufrirlo consideran de «vergüenza y demencial».

Además coincidió que el juzgado encargado ese día era el número 3, que se encarga de los casos de violencia contra la mujer, que ya de por sí acarrea retrasos y es un juzgado pequeño y con instalaciones precarias.

Según explica el delegado del Colegio de Abogados de Ontinyent, Rafael Ortiz, la situación no es nueva. «Hace tiempo que es así, aunque lo de la semana pasada fue exagerado. Señalan todos los juicios a la misma hora y como el fiscal se desplaza desde Alzira y tiene que atender todos los asuntos, todo se demora». Es por ello que insiste en la necesidad de que el partido judicial cuente con su plaza propia de Fiscal a fin de evitar esta situación.

«He hablado con la juez para ver si sería posible que los señalamientos se hicieran escalonadamente para evitar la espera de los profesionales, pero me dice que es imposible», explica Ortiz quien también apunta la necesidad de contar con un Juzgado de Violencia de la Mujer independiente porque cuando está de guardia, como ocurrió la pasada semana, además de casos propios de su materia, tiene que atender juicios rápidos, delitos leves, procedimientos civiles en los que el Fiscal tiene que elaborar su informe, así como atender a los detenidos de ese día.

Desde sindicatos como CSIF, también se señala los problemas de retrasos en estos juzgados desde hace tiempo y en concreto en el número 3, de Violencia de Género. El sindicato incide en otro problema como la falta de forense. «Cuando la víctima tiene que ser explorada por un forense, todo el proceso se alarga hasta que se desplaza», explica Bruno Antuña.

A eso se suma la falta de personal y la difícil cobertura de las plazas en los juzgados de Ontinyent debido a la distancia y la precariedad de las instalaciones. «El 40% de la plantilla es personal interino. Los titulares piden irse nada más ocupar la plaza, a no ser que residan en municipios cercanos y los interinos no quieren ir», explica y apunta que este verano, además, se han cubierto pocas plazas no sólo en Ontinyent, sino en todos los juzgados en general.

