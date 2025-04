El juzgado número 3 de Ontinyent se queda sin titular

B. González Ontinyent Martes, 29 de abril 2025, 17:57 Comenta Compartir

El juzgado número 3 de Ontinyent está sin titular desde el pasado viernes 25 de abril. La jueza que estaba al frente de este órgano judicial se ha trasladado a su nuevo destino en virtud del concurso de traslados, por lo que actualmente la plaza está vacante a la espera de ser cubierta por un juez sustituto.

Es ahí donde surge el problema puesto que hasta que no se convoque otro concurso de traslados no se podrá cubrir con un titular y mientras tanto debe hacerse con la bolsa provincial de Valencia de jueces sustitutos y que actualmente está vacía. No obstante, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se espera que un juez sustituto quede liberado y que la plaza pueda ser cubierta en los próximos días. Cabe recordar que la provisión de jueces es competencia del Consejo General del Poder Judicial y no de la Conselleria.

Mientras tanto, el servicio está cubierto con el plan de sustituciones establecido en el partido judicial de Ontinyent, es decir, por los titulares de los otros tres juzgados de primera instancia e instrucción existentes.

«Es un problema serio porque este juzgado es mixto y lleva también las competencias de asuntos de violencia de género», explican desde el sindicato UGT y apuntan que este miércoles estará en labores de guardia.

Además, cabe recordar que hasta el 30 de junio, la titular del juzgado número 2 de Ontinyent está de refuerzo en Catarroja. El Consejo General del Poder Judicial acordó su traslado a fin de que la jueza titular de Catarroja, Nuria Ruiz, pudiera dedicarse en exclusiva a la instrucción del caso de la dana. Dada la complejidad de la instrucción de este caso, todo apunta a que el CGPJ podría acordar una prórroga por otros seis meses más de esta comisión de servicio, a la que optó la titular del juzgado de Ontinyent. Sin bien, en este caso, la plaza fue cubierta de inmediato por un juez sustituto.