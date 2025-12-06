Sumar llevará al corazón de Moncloa su batalla con el PSOE en vivienda

Yolanda Díaz se prepara para escalar la pugna en materia de vivienda que mantienen Sumar y PSOE desde prácticamente el comienzo de la legislatura. Ambos ... socios reconocen que existe una «crisis habitacional», pero no se ponen de acuerdo en las medidas a tomar para solucionarlo. El ala magenta del Ejecutivo, descontenta con la respuesta de la coalición a lo que califica como «emergencia», llegó a pedir hace un par de meses la dimisión de la ministra del ramo, la socialista Isabel Rodríguez, y ahora se preparan para llevar la batalla por esta cuestión al corazón del Palacio de la Moncloa.

El objetivo de Díaz es retar a Pedro Sánchez y a los suyos a retratarse y «tumbar» estas iniciativas, que presentarán ante la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el paso previo al Consejo de Ministros.

Estas son, básicamente, las que ya recogían en la propuesta del real decreto con medidas urgentes para intervenir el mercado de la vivienda que todos los ministros de Sumar –excepto Sira Rego, entonces de viaje oficial en Jordania– presentaron de forma conjunta el 13 de octubre. Este paquete de iniciativas incluía desde la congelación de los contratos de alquiler, dando más protección a las personas inquilinas, un nuevo régimen sancionador para los alquileres de temporada, de habitaciones y turísticos; hasta reformas fiscales para frenar la especulación.

Lo harán, como reconoció este sábado la propia vicepresidenta segunda en conversación informal con periodistas en el Congreso durante la celebración del 47 aniversario de la Constitución, antes de que termine el año. En el horizonte más próximo se encuentra el vencimiento de más de 300.000 contratos de alquiler que se sellaron en 2020, cuando la pandemia de la covid-19 empujó a la baja los precios, y que caducarán el 31 de diciembre.

Una subida que, según alertan desde la bancada magenta, podría hacer «inasumible» este pago para miles de familias. El ministro de Asuntos Sociales, Pablo Bustinduy, cifró esta semana la cuantía de los incrementos de estos alquileres entre el 30 y el 50%.

Pulso en materia fiscal

La vivienda no es el único caballo de batalla que existe en el Consejo de Ministros.Sumar espera enviar la semana que viene a sus socios la letra pequeña de sus propuestas para los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Fuentes de la coalición magenta reconocen que existen «discrepancias fuertes» con los socialistas en esta materia, especialmente en lo relativo a elevar la carga tributaria sobre las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis). Señalan al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a sitúan en posiciones «neoliberales», como uno de los principales obstáculos para dar salida a sus pretensiones.

Sobre la ley de multirreincidencia que el PSOEha reactivado esta semana en el Congreso junto a PP, Vox yJunts, en Sumar reconocen que es «un sapo que nos tenemos que tragar».