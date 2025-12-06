Sánchez niega connivencia con Salazar y se escuda en un «pequeño error» al tramitar las denuncias por acoso sexual Feministas Socialistas, presidida por Amelia Valcárcel, tilda de «insuficiente» la respuesta del PSOE

Paula De las Heras Madrid Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:53 Comenta Compartir

Pedro Sánchez no se había pronunciado hasta ahora sobre el malestar interno por la gestión de las denuncias por acoso sexual contra uno de sus ... máximos colaboradores, el exalto cargo de la Moncloa y miembro de la ejecutiva socialista Paco Salazar, pero hoy, en una conversación informal con periodistas en el Congreso durante la recepción por el día de la Constitución ha roto su silencio para alegar que la falta de diligencia de la que se quejan, singularmente, las mujeres del PSOE no se debió a un intento de protegerlo ni a «connivencia» por su parte.

La dirección del partido ya justificó ayer, en una nota interna a las federaciones, que el asunto se había puesto en manos de un órgano de muy reciente creación -el comité antiacoso implantado el pasado mayo- que actúa de forma autónoma e independiente para garantizar confidencialidad y aislar el proceso de injerencias de la secretaría de Organización o de la vicesecretaría general. Pero también reconoció que no se había «arropado» lo suficientemente a las dos mujeres que, el pasado julio, registraron sendas denuncias. En actualización Los periodistas de este periódico están trabajando en esta información

