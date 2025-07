Los sindicatos no ven en los tornos la solución al absentismo funcionarial en la Comunitat Valenciana

Los tornos digitales, útiles para seguridad y no para control horario

Los tornos digitales ubicados en algunas instalaciones de la Generalitat, como los que existen en la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre, no funcionan como control horario, explican a este diario fuentes sindicales. «Los funcionarios han de pasar por ahí con una tarjeta identificativa (sin huella) pero esos datos personales sólo se utilizan a efectos de control de seguridad, y no a efectos de control horario», se señala. De hecho, con el Consell presidido por Alberto Fabra se puso sobre la mesa una propuesta para que esos tornos se utilizaran también como control horario, pero la Abogacía de la Generalitat puso reparos a esa posibilidad por la debida confidencialidad de datos. El mecanismo de controlo horario es Crhonos, que se activa con la contraseña del ordenador cuando empieza la jornada laboral, y se desactiva al apagar. Las mismas fuentes precisan que hay muchas entradas y salidas que tienen que ver con el trabajo: intercamb ios de documentación, reuniones, etc. «Es decir, salir del edificio no significa que no estés trabajando. En todo caso, cada funcionario tiene un responsable encargado del servicio y al que se le da cuenta del trabajo», se recuerda desde UGT Servicios Públicos. Este sindicato recuerda que en su día pidió la generalización de esos tornos, pero para disponer de información respecto al control de entradas y salidas ante situaciones de emergencia, «un dato crucial para saber cuánta gente podría haber en un edificio que tuviera que evacuarse». Pero no llegó a concretarse.