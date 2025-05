«Sánchez ha estado metido en harina, su presencia no puede ser un arma arrojadiza»

Desde la dana del 29 de octubre, Pilar Bernabé se ha convertido en la cara visible del PSOE, por encima de la ministra Diana ... Morant. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha encontrado en ella el mejor paraguas para hacer frente a unas críticas que arrecian desde su huida de Paiporta el 3 de noviembre bajo una lluvia de barro.

–Sánchez lleva siete meses sin pisar la zona cero de la dana. ¿Es normal que un presidente del Gobierno esté tanto tiempo sin arropar a las víctimas?

–El presidente estuvo en Riba-roja en una empresa de uno de los polígonos más afectados por la dana. Departió con los trabajadores. Sánchez ha sido el único presidente, teniendo aquí al de la Generalitat, que se ha reunido con los alcaldes más afectados. Mazón no lo ha hecho. El presidente del Gobierno es el único que se ha reunido con las tres asociaciones de víctimas, cosa que Mazón tampoco ha hecho. La prioridad del Gobierno es trabajar para la reconstrucción. Su presencia en los municipios entra dentro del debate de la politización. Todos vivimos lo que pasó en Paiporta y hemos visto cuál ha sido el comportamiento del máximo responsable de la Comunitat en cada una de las acciones de Sánchez. La presencia del presidente del Gobierno no puede ser un arma arrojadiza de la política. Hemos tenido aquí entre cinco y siete ministros a la semana. Cuando vino el presidente del Gobierno hace una semana no salía de su asombro cuando las asociaciones le dijeron que no se habían reunido con el presidente de la Generalitat. Es que no se habían reunido ni con un conseller ni con un director general. No hay ni un solo sector afectado que no se haya reunido con responsables públicos del Gobierno.

–Igual no me he expresado bien en la anterior pregunta. Sé que Sánchez estuvo en Riba-roja en una visita enlatada y privada. Insisto, ¿es normal que en siete meses no haya visitado la zona cero?

–Sánchez vino 36 horas después de la dana. Y participó en un CECOPI y vio de primera mano cuáles eran los trabajos que se realizaban. Volvió a los pocos días en la visita de los Reyes. Puso en marcha todo el operativo. Él, insisto, él. Ni siquiera el presidente de la Generalitat, que cuando vio que el tema judicial se complicaba, dejó de ir. El presidente del Gobierno ha dirigido 40 gabinetes de crisis de la dana de Valencia, metido en harina para trabajar de manera directa. Ha venido cuatro veces desde el 29 de octubre. Y sí ha dado la mano y sí ha abrazado a las víctimas. Ha puesto a sus ministros a trabajar. No hemos visto a los consellers ni abrazar ni dar la mano ni hacer nada con las víctimas. Y también le digo que yo soy la delegada del Gobierno. Yo soy el Gobierno de España. Y yo he visitado todas y cada una de las calles de los municipios afectados. He abrazado, dado la mano y he escuchado lo que otros no han querido. Yo soy el Gobierno.

–¿Usted es Sánchez?

–Soy su delegada. Soy la delegada del Gobierno y del presidente porque así me nombró él.

–Hablando de los empresarios afectados por la dana. Muchos se quejan por no haber cobrado del Consorcio.

–(saca el móvil) A mí me gusta ser rigurosa porque los datos sostienen la verdad, no las malas interpretaciones... Estos son datos del Consorcio, no quiero equivocarme. En estos momentos lo pagado llega a mil millones... El 71% de los empresarios ya ha cobrado todo. Estuve sentada el otro día junto al ministro de Economía con el presidente de los polígonos y le pedí que me diera la lista de esas empresas. Entiendo que hay un 29% que todavía no ha cobrado en su totalidad pero hay un 84% que tiene algún pago. Vamos a trabajar para que ese 16% que no ha cobrado nada lo haga.

–Pero la aportación del Consorcio sale de las pólizas de los ciudadanos. Ustedes lo venden como una ayuda directa del Gobierno cuando no lo es.

–El Consorcio depende del Ministerio de Economía, que es quien gestiona los recursos y traza las medidas.

–Pero las aportaciones son de los ciudadanos.

–Claro, como los impuestos que pagamos. En cada póliza hay una prima ciudadana que hace que aumente la bolsa solidaria...

–Sí pero, insisto, esto no es una línea de ayudas directa. No es nada extraordinario. Sólo gestionan ese dinero, como el padre que dispone de la hucha del hijo. Y muchos siguen sin cobrar.

–Hágame caso, entra en la bolsa del Gobierno y tomamos decisiones. Los vehículos valorados por el Consorcio tienen un 20% más añadido. Me hace gracia escuchar al PP que ataca al Gobierno cuando quieren criticar al Consorcio pero cuando damos un buen dato ya no es del Gobierno. Si se acaba el fondo de compensación siempre es subsidiario el Gobierno.

–¿Qué le pareció la manifestación del jueves? La séptima en la que se pide la dimisión de Mazón.

–Una vez más los ciudadanos salen a la calle para exigir la responsabilidad política al máximo responsable de esta comunidad, que todavía no ha explicado dónde estaba y qué estaba haciendo el día 29 de octubre hasta las 20:28 horas. Esto va a pasar a la historia.

–¿Tiene que dimitir Mazón?

–Tenía que haber dimitido hace tiempo. Nuestra secretaria general se lo planteó al PP desde el primer día. Nos pusimos a disposición de quien debería estar al mando del PP para darle la oportunidad de que sacara a Mazón y generara un gobierno de transición liderado por una persona de consenso para que pudiera encarar la Comunitat hacia unas elecciones. No quisieron. ¿Pero por qué? Porque ahora hemos visto que Mazón ha convertido al PP de la Comunitat en una sucursal de Abascal.

–El lema de Diana Morant es 'Volem votar', que no tiene nada que ver con la reconstrucción. Siempre parece que todo el dolor tenga que acabar en una votación cuando a lo mejor la gente sólo piensa en que se ejecuten medidas para superar la tragedia más allá del tópico de las urnas.

–La ciudadanía tiene el recuerdo de un gobierno responsable como el de hace dos años, que en 2019 tuvo una dana y convocó un CECOPI 48 horas antes. No murió ni una sola persona en esa dana. Se salvaron vidas, se reconstruyó de una manera coordinada, tranquila, se protegió a los ciudadanos. ¿Usted cree que los ciudadanos no necesitan clarificar qué gobierno es el que quieren...?

–No tuvo nada que ver aquella dana (la de la Vega Baja) con esta.

–Por supuesto que no...

–También se le coló al Consell del Botánico un tren lleno de pasajeros en el incendio en Bejís...

–Donde no hubo ninguna víctima mortal.

–Gracias a Dios.

–Por supuesto. Y donde podríamos sacar las imágenes de Mazón diciéndole al presidente de la Generalitat (Ximo Puig) quién era el máximo responsable. Y él ahora está absolutamente borrado del mapa, que parece que ni exista ni que sea presidente de la Generalitat.

–Leyendo su declaración ante la jueza de la dana me sorprendió que la delegada del Gobierno se enterara de lo que pasaba en el Magro porque le llamó algún alcalde, que no supiera lo que pasaba en Chiva... No sólo por usted sino que es una sensación general de que había una absoluta falta de organización a todos los niveles a la hora de gestionar la tragedia.

–No, mire, quien tiene que coordinar es quien tiene la competencia de coordinar.

-No, no, no me refiero a la coordinación...

–No, no, pero es que esto hay que explicarlo bien porque aquí nos hemos pasado siete meses intentando reescribir las distintas obligaciones de cada uno. Y la competencia es muy clara. La Generalitat y la Conselleria de Emergencias tenían que haber preparado una reunión. Yo tengo una competencia como delegada del Gobierno que es cuando viene la temporada de nieves preparar las carreteras.

–¿Y en época de lluvias no...?

–No depende de mí. Yo tengo la competencia del control de las carreteras por la nieve. El problema es que cada uno tiene que saber qué competencias tiene cuando entra en un cargo de responsabilidad. También tengo competencias en materia de emergencia nuclear, hice un curso y todos lo años hago un simulacro. La reunión predana no es nada que haya que inventarse. Es que se hacía. No se hizo este año. Cuando el día 24 se activó el Plan Especial de Inundaciones se tenía que haber celebrado una reunión y haber convocado a todos los agentes que trabajan en la emergencia. Todo el mundo tiene que estar preparado. Fui yo la que llamó a los alcaldes. Aquí todo el mundo enseña sus llamadas. Que diga Mazón con cuántos alcaldes habló. Yo hablé con 40 alcaldes y alcaldesas ese día. ¿Con cuántos hablaron ellos? Si es que sólo tienen ustedes que llamar a los alcaldes y preguntarles quién les llamó. ¿A qué hora, cómo y de qué manera?

–Esta pregunta se la hago a usted de la misma manera que se la haría a todos los que en ese momento tenían un cargo de responsabilidad. LAS PROVINCIAS colgó sobre las 18 horas en su web unas imágenes de Chiva. ¿Cómo es posible que con la legión de asesores y técnicos nadie lea la prensa? No hay nadie que les diga: mirad lo que está pasando. Unas imágenes publicadas antes del correo del Poyo de las 18:43 horas. Mucha gente ha salvado la vida gracias a los wasaps de amigos y vecinos.

–Volvemos otra vez a lo mismo. Estamos atribuyendo a determinadas administraciones competencias que no tienen...

–No le hablo de competencias, a veces hay que saltarse el protocolo...

–No, no, pero es que es muy importante. Oiga, mire, yo a las seis de la tarde estaba hablando con todos los alcaldes que tenía a mano...

–Pero nadie se enteró de lo que pasaba en Chiva...

–Además de Chiva había muchísimos municipios. Yo a las seis de la tarde estaba hablando con el alcalde de...

–Disiento, no había muchísimos municipios... Estaba Utiel, Requena, Chiva, Forata.... No l'Horta.

–Discúlpeme, yo a las seis de la tarde la información que tenía es que Forata iba a colapsar y llamé a todos los municipios de aguas abajo. A las seis de la tarde yo estaba dedicada a eso. Me siento muy responsable de mi labor como delegada del Gobierno. Yo no tengo ninguna información porque no soy quien tiene que recibir lo que pasa en Chiva. Lo que está pasando en Chiva, que eran las llamadas del 112, lo tenían que ver las personas que estaban en los barrancos y que fueron enviados a casa por la Generalitat. A las seis de la tarde nadie dio esa información en L'Eliana. Por eso es importante saber quién tenía que estar atento a lo que estaba pasando. Tenía información de que Forata iba a colapsar y dediqué ese tiempo hasta que vi lo que estaba pasando en el puente de Picanya y empecé a llamar a esos alcaldes.

–De Miguel Polo, presidente de la CHJ, se dice que no es responsable de nada. ¿Entonces por qué lleva siete meses en silencio sin dar explicaciones?

–El presidente de la Confederación ha dado todas las explicaciones y ha mandado la información a la jueza de Catarroja. Sólo hay que leer los autos para entender el trabajo de la Confederación. Otra vez volvemos a tergiversar con cuál es la competencia de la Confederación, que no es la de protección. Aquí intentamos hacer repreguntas permanentemente....

–Pero sí...

–Déjeme que termine, luego me pregunta y yo le contesto. La Confederación envía toda la información y genera alertas. A las 10 horas manda un aviso de caudal en el Magro. La Generalitat activa una alerta hidrológica. A las 12 horas envía un aviso del caudal en tiempo real del Poyo. Su competencia no es la protección ni la anticipación de lo que va a pasar. Dan datos en tiempo real, ese es el SAIH. ¿Quién tiene con la alerta hidrológica la competencia de alertar, prevenir, vigilar y ordenar todo lo que está pasando en la cuenca? Lo marca la ley. No hay duda de quien tiene la competencia en emergencias y hay que exigirle explicaciones. Aquí estamos hablando de 228 personas que murieron y de miles que salvaron la vida, que no se les avisó con tiempo. Y no hubo una preocupación previa a lo que estaba pasando sino despreocupación total por el máximo responsable que en los momentos más duros, cuando se estaban muriendo la gente en Chiva, no le cogió el teléfono a la consellera de Emergencias en dos ocasiones a las 18:30 horas. Usted me pregunta a mí que cómo no he mirado el periódico y quien tiene la máxima responsabilidad no le cogió el teléfono a su consellera.

-Pero usted entenderá que se emite una alerta hidrológica en el Poyo a las 12:20 horas porque circula a 250 metros cúbicos por segundo, luego se notifican tres descensos y hasta las 18:43 horas no hay un nuevo correo con un caudal de 1.683 metros cúbicos por segundo. Reconociendo la propia Confederación que por la mañana había seis personas trabajando en el SAIH y por la tarde, tres. Entiendo las funciones de la Confederación pero en una situación tan extraordinaria no reduzco mi plantilla a la mitad.

-Yo voy a insistir, voy a insistir, sobre todo porque es que volvemos otra vez al origen. La Confederación Hidrográfica del Júcar da la información en tiempo real y así lo hizo.

-Pero es muy fácil decir que hay datos automáticos...

-¿Me va a dejar acabar? Usted me pregunta y yo tengo que contestar. Si usted me pregunta y no me deja contestar...

-Conteste, conteste....

-Usted me dice que se manda un aviso a las 16:00 horas con el descenso y luego ya no hay aviso a hasta las seis de la tarde... Es que no pasaba el agua...

-Perdone, pero eso no es cierto...

-Es que eso son sensores.

-No es cierto...

-Mire, perdone, pero es cierto.

-No lo es, antes de las seis de la tarde en el aforo de Riba-roja el caudal ya superaba por mucho los 150 metros cúbicos por segundos, que es lo que marca la alerta...

-Bueno, no se preocupe, en sede judicial...

-Revise los datos.

-No, no, no. Perdone, perdone. No, no. Perdone. Es un sensor que salta cuando pasa el agua. Pasa el agua a las 16 horas...

-A esa hora pasaba a poco más de 20 metros cúbicos por segundo...

-Se activa el sensor y lanza la alerta. A partir de ese momento empieza a bajar y eso ya no suena. Empieza a bajar y sigue y sigue pasando el tiempo... y ya no toca ese sensor.

-¿Y cuándo empieza a subir?

-Cuándo toca el sensor.

-¿Y cuándo toca el sensor?

-A las 18 horas...

-Perdone otra vez, pero no es correcto, revise los datos.

-Bueno, pues ya está...

-No es correcto que a las 18:43 toca el sensor.

- Yo no he dicho que sea a las la 18:43 horas...

-A las cinco y pico el agua va muy por encima de ese sensor. Hay datos -a las 17:50 horas bajaba con 584 metros cúbicos por segundo-.

-Sí y los datos están en el juzgado. Y los autos de la jueza que se lee los documentos que llegan dicen claramente cómo eran los datos que se estaban enviando. Y le insisto, en tiempo real.

-¿Se arrepiente de no haber impuesto el nivel tres de emergencia aquel día?

-Mire, todos los expertos con los que hemos hablado y con los que hablamos en su momento, en aquellos días nos insistían en la necesidad, primero de la concurrencia con la comunidad autónoma porque es imposible sacar adelante un nivel tres con las garantías de ser lo más efectivos posible. Todos nos insistieron en que la administración que tiene la capacidad y la cercanía es la que tiene que actuar y ahí es donde nosotros estuvimos trabajando. Yo le voy a ser sincera, con todo lo vivido y con todo lo que hemos pasado, estoy convencida de que si hubiésemos puesto el nivel tres hubiera sido peor.

-¿Sabe dónde estuvo Mazón la tarde de 29 de octubre?

-No lo sé. No lo sabe nadie. Si él se acuerda...

-¿Y usted dónde estaba?

-En la delegación del Gobierno. Salí un momento hacia Utiel pero me tuve que volver...

-¿Llegó a pasar por encima del Poyo?

-No, no. Me volví en la avenida del Cid. Nos habían convocado al CECOPI. Era sobre las cuatro y media...

-¿Ha pensado que de haber seguido se podría haber quedado atrapada en la autovía A-3?

-Lo he pensado muchas veces.

-¿Qué le parece la instrucción que está haciendo la jueza de la Dana? Porque ha habido algunos comentarios respecto a si algunos de sus pronunciamientos son demasiado avanzados para el momento procesal en el que estamos.

-Tengo demasiado respeto a este caso, que a mí me duele en primera persona. Yo no voy a hacer ninguna valoración.

-¿Por qué usted acudió a la Ciudad de la Justicia acompañada de la Guardia Civil y los imputados fueron totalmente desprotegidos?

-Yo no fui acompañada de la Guardia Civil. La Guardia Civil trabaja en la Ciudad de la Justicia y está ahí. Y hay una diferencia sustancial, que advertimos a los medios de comunicación que les iba a atender, y que no hacía ninguna falta que me persiguieran porque yo iba a responder a sus preguntas antes de entrar. Yo nunca huyo de los medios, yo hablo todos los días y contesto todos los días a todas las preguntas que me hacen, esperaron respetuosamente, como yo, respetuosamente siempre les contesto.

-¿Y no era competencia de la Guardia Civil garantizar, entre comillas, la seguridad de los imputados a su llegada a la Ciudad de la Justicia?

-Esto es una cuestión de organización de los servicios de la Ciudad de la Justicia. Y en este caso, yo insisto, es muy fácil pararte y atender a los medios de comunicación. Lo hizo el presidente de la Diputación y no tuvo ningún problema. El problema es que cuando tú no te paras y los periodistas quieren tener respuestas. Y cuando esa persona huye, pues los periodistas le siguen e intentan que les responda. Era más fácil pararse y responder.

-¿Por qué la Comunitat Valenciana no tenía un sistema de alerta como el SAT, que sí tiene la Confederación del Ebro y que es el mejor para avisar en casos como la dana? Esto sí que es una responsabilidad del Gobierno.

-¿Cuál, perdone?

-Le explico. Aquí tenemos el SAIH pero hay uno más eficiente que se llama SAT. Aquí estaba previsto aplicarlo pero no se hizo. Sólo se ha puesto en marcha la licitación una vez pasada la dana del 29 de octubre.

-Yo creo que todas las administraciones tenemos que analizar y ver lo que ha pasado, tomar lecciones aprendidas y por eso son claves las comisiones de investigación. No con el fin de hacer política espectáculo ni el circo mediático. Hay que sacar conclusiones para mejorar. Yo le puedo decir si se ha puesto en marcha el SAT al día siguiente, como usted dice, eso no se hace de un día para otro. Por lo tanto sería una tramitación que estaría previa a la barrancada...

-De verdad que siento interrumpirle... Eso estaba previsto por la CHJ hace años y nunca lo puso en marcha. Después de la dana se inició un concurso para aplicar el SAT. Y la pregunta ha sido muy clara. ¿Por qué la Comunidad Valenciana no tiene el mejor sistema de alerta contra riadas como sí lo tiene la Confederación Hidrográfica del Ebro?

-Yo le insisto...

-Podría haber salvado vidas...

-Insisto, no se pone en marcha ese sistema de hoy para mañana. Eso es un trabajo previo, que podría haberse iniciado un año o dos años antes. Igual desde la Confederación le puedan explicar los plazos y cómo se llevó a cabo...

-Pero el señor Polo no quiere hablar...

-No, pero bueno, mire, discúlpeme...

-Ese sistema de alerta de atención temprana es mucho más eficiente que el SAIH y podría haber salvado alguna de las 228 vidas de la dana.

-Y lo que seguro hubiese salvado las vidas de 228 personas hubiese sido la anticipación. Cumplir con la obligación, la responsabilidad de proteger a las personas y haber avisado a la ciudadanía mucho más pronto y no haber esperado a las 20:11 horas.