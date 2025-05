Los polígonos de la dana, asfixiados por la falta de pago de los seguros del Consorcio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó Valencia el 22 de mayo para reunirse con algunas de las asociaciones de víctimas de la dana ... del 29 de octubre. Tras aterrizar con el Falcon en el aeropuerto de Manises y antes de dirigirse a su cita, acudió al área industrial de Riba-roja, que es considerada territorio amigo porque allí gobierna Robert Raga, socialista y persona de confianza de la ministra Diana Morant, para cumplir con una visita enlatada, preparada al milímetro y oculta de la agenda oficial abrigado por la propia Morant y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Sánchez visitó una empresa para saludar a todos los empleados, hacerse la foto de rigor y proclamara en las redes sociales: «Reconstruir es esto: no dejar a nadie atrás».

La realidad, hoy que se cumplen siete meses de la dana que arrasó la provincia de Valencia, es que el Gobierno, de quien depende el Consorcio de Seguros, ha dejado a muchos pequeños y medianos empresarios atrás porque los pagos no han llegado y en muchos casos se ha tenido que echar mano de ahorros y de préstamos para subir cada día la persiana, producir y mantener los puestos de trabajo. Otros, tras el paso de la riada, no han tenido otro remedio que cerrar ante la falta del músculo financiero necesario para salir de una situación de ruina. Sienten que el Consorcio y el Gobierno les ha dejado abandonados.

Sánchez, que cumplió con la visita enlatada, no tocó en otras puertas para ver cómo iba la cosa en muchas empresas que todavía hoy muestran en su fachada las muescas de la dana.

En los grupos de whatsapp de empresarios de polígonos industriales una de las preguntas que más se repite cada día es si ha pasado el perito, si se ha adelantado algún pago y si se ha cobrado lo adeudado por el Consorcio. Los empresarios buscan un hilo de esperanza aunque la respuesta es casi siempre la misma: de momento, el pago ni está ni se le espera.

El polígono industrial de La Pahilla de Chiva fue uno de los primeros que sintieron la fuerza del agua la tarde del 29 de octubre. El 60% del polígono quedó arrasado. La zona no sufrió un proceso de inundación sino de caudales, ya que el agua llegó en forma de ríos al área industrial.

«La situación empieza a ser insostenible y es genérica, afecta a muchas de las empresas que han sufrido la devastación de la dana. La visita de los peritos llegó tarde y ahora, a la demora de varios meses, hay que sumar que no se está cumpliendo con el pago inmediato de lo aprobado en cada informe», asegura Rodrigo Tarín, que es presidente de los empresarios de La Pahilla de Chiva.

Tarín es uno de los afectados por la riada: «Yo he tenido que sacar un préstamo y otros han tenido que tirar de sus ahorros. He tenido la suerte de que he podido seguir produciendo y trabajando pero hay otros empresarios que lo han pasado mal. Yo he cobrado el anticipo pero el resto no». Han pedido auxilio al Ayuntamiento de Chiva, que se ha comprometido a echar una mano para ver si se aceleran los pagos. «Hay gente que lleva más de tres meses con el informe aprobado y no han visto ni un euro», señala el representante de los empresarios de Chiva.

Hay muchos profesionales que incluso han tenido que contratar a un perito de parte para tener que litigar con el del Consorcio, al no estar de acuerdo con el resultado de la indemnización. Una situación que demora todavía más el cobro.

La Asociación de Polígonos Industriales de Paiporta (APIP) ya envió un mensaje de socorro hace dos semanas en forma de nota de prensa advirtiendo de que muchas empresas vivían en una permanente agonía ante la falta de respuesta del Consorcio de Compensación de Seguros. El 80% de las firmas peritadas sólo había recibido un anticipo y tan sólo el 15% había cobrado el total. Además, el 5% no había ingresado ninguna cantidad. Hay firmas, como denuncian desde la asociación, con más de cuatro décadas de historia que se plantean el cierre total de la actividad.

Paiporta aglutina a centenares de empresas y el cierre, al igual que en los polígonos de Sedaví, Catarroja y Albal, supondría una estocada definitiva para una zona industrial y de servicios que fue arrasada por la dana. Un golpe al tejido productivo que dejaría sin trabajo a miles de personas.

El pasado 21 de mayo los representantes de APIP se reunieron con los representantes del Consorcio y salieron con el compromiso de que se iban a acelerar los pagos. Una promesa que hay que fiscalizar para ver si en breve es un hecho.

Riba-roja, por donde han pasado el presidente Sánchez y el ministro Cuerpo, es también una de las zonas más afectadas por la destrucción causada por el Poyo y el Pozalet. Hay muelles que ni siquiera han vuelto a la actividad. «El tema es generalizado. Hay empresas que se han levantado a pulmón, que no han recibido ninguna ayuda o a lo sumo un anticipo y que no saben cuándo van a recibir el dinero del Consorcio», señala Jorge Ochando. En este área hay 1.500 empresas y la mayoría se han visto afectadas, sino en sus naves, en sus flotas de camiones, ya que es uno de los centro neurálgicos del sector logístico en la Comunitat. En Quart de Poblet, el estribillo de la Asociación Empresarial de Quart de Poblet es el mismo. «Las empresas más pequeñas sí que lo están pasando mal. Este polígono ha sido dañado por la dana, las grandes tienes más músculo pero hay muchos casos en los que el Consorcio no ha cumplido todavía con el total de los pagos», señala María Ángeles Hidalgo.