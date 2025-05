Las áreas empresariales alertan: o el Consorcio paga ya o llegará la 'segunda dana', un cierre masivo «Si no llegan las indemnizaciones, más empresas pueden cerrar. Estamos hablando de despidos, de pérdida de ocupación en las comarcas afectadas», advierten desde Fepeval

Jueves, 22 de mayo 2025 | Actualizado 23/05/2025 01:06h.

Igual que detrás de toda la tormenta política hay víctimas, personas fallecidas y familiares pidiendo justicia y explicacoines, también detrás de la trifulca hay un ... tejido social que lucha por levantarse. Y la ayuda no llega como debería ni como se anunció. Más de 200 después de la dana, las empresas continúan esperando sin saber qué compensaciones llegarán desde el Gobierno, en forma de Consorcio, principalmente. Las incógnitas son numerosas y la realidad es la que es: que el dinero no llega y que no sabe cuándo llegará, si es que lo hace. Las consecuencias es que las comarcas afectadas: L'Horta Sud y la Ribera, pueden acabar sufriendo una oleada de cierres de empresas después de la ya registrada tras la devastación del 29 de octubre.

«El 90% de la zona han intentado recuperar su actividad. Hay un impulso de reactivación económico porque en el ADN de los valencianos está la resiliencia. La recuperación está en marcha pero no de forma total. Tenemos un problema, que es la falta de pagos por parte del Consorcio de Seguros». Así lo ha resumido Diego Romá, presidente ejecutivvo de FEPEVAL (la Federación de Parques Empresariales de la Comunitat Valenciana). Romá ha explicado en una entrevista en À Punt que «la falta de pagos del Consorcio está siendo complicado. Hay 60 parques industriales. Hay miles de empresas, naves, autónomos que han sufrido una devastación muy fuerte y que necesitan que el Consorcio finalice el pago total y justo de las compensaciones por los daños de la dana». «Las empresas, los autónomos, las micropymes están tirando ahora mismo de sus propios ahorros, de sus bolsillos, de lo que pueden, pero llega un momento, siete meses después, que ya estamos preocupados de que llegue una 'segunda dana' si no llega el dinero. Una dana social. Después del verano, si no llegan las indemnizaciones, más empresas pueden cerrar. Estamos hablando de despidos, de pérdida de ocupación en las comarcas afectadas por la dana», ha señalado el presidente de Fepeval. Romá ha lamentado que «pasa lo que pasa siempre. Los parques industriales somos el último barrio de nuestras localidades. Se ha pagado indemnizaciones por los coches, por casas, pero las empresas somos los últimos en recibir las compensaciones del Consorcio». En cualquier caso, los miembros de los parques empresariales no están solos en el paquete de afectados por la burocracia. Hay vecinos en municipios afectados que este mismo domingo recibían las llamadas de funcionarios del Gobierno central para solicitarles datos ofrecidos ya en numerosas ocasiones (como son los números de póliza de seguros) con el fin de «agilizar» sus solicitudes de ayudas por daños en las viviendas... más de 200 días después de la dana.

