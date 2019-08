À Punt buscará nuevo director este año con Marco aún en el cargo Empar Marco, directora general de À Punt. / D. Torres El Consejo Rector valora cambiar el método de elección del máximo responsable del ente tras los malos resultados del primer proceso ARTURO CERVELLERA Valencia Sábado, 31 agosto 2019, 00:38

À Punt no se esperará a que termine el mandato de la actual directora general, Empar Marco, para buscarle un sustituto. El Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medio de Comunicación (CVMC) tiene claro que este proceso tiene que arrancar ya para, si todo sale según lo previsto, tener listo el relevo de Marco antes de que termine 2019.

Fuentes de la cúpula de À Punt confirman que en la reunión que mantuvieron el pasado jueves los consejeros se acordó poner en marcha el nuevo proceso de selección pese a que Marco aguantará hasta marzo. La Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat marca que para elegir a un nuevo director es necesario convocar un concurso público como el que eligió a Marco. Sin embargo, desde el Consejo Rector valoran cambiar el método de selección ya que hay una opinión generalizada que el anterior no dio los resultados esperados y algunos miembros llegan a calificarlo de «fracaso».

Una vez se haya iniciado el procedimiento se seleccionarán una serie de aspirantes. Tras varias fases de criba, quedará una sola persona que será designada director. Una vez hecha la propuesta, la decisión tendrá que ser ratificada por Les Corts y está prevista que esta votación tenga lugar en el mes de febrero. Un movimiento que permitiría que en marzo, cuando acaba el mandato de Marco, ya comience su actividad el nuevo dirigente.

En el seno del Consejo Rector aún no se baraja ningún nombre pero sí hay cierto consenso sobre que sería bueno optar por un perfil técnico para esta nueva etapa. En el órgano se da por sentado que Marco no tratará de optar a la reelección ya que no dispone de la confianza de sus miembros y su proyecto se da por amortizado. Sin embargo, la directora indicó que le gustaría continuar al frente del ente un tiempo más. Los malos resultados de audiencia e ingresos ya llevaron a que uno de los consejeros elegidos por Compromís, el sociólogo Rafa Xambó, presentase una propuesta para tumbar a la directora del ente y el descontento es generalizado entre los otros integrantes.

La propuesta de dimisión fue frenada pese al malestar existente no tanto por estar en contra sino más bien por los plazos. El procedimiento de cese de Marco, que partía de la base de una evaluación negativa que habían hecho en el Consejo Rector, requería de unos tiempos que obligarían al proceso a dilatarse hasta enero o febrero de 2020, uno o dos meses antes de que concluyera de forma oficial el mandato. El movimiento también hubiera provocado un mayor desgaste de la marca y por ello desde À Punt se optó por buscar alternativas menos duras.

Renovación de cargos

La búsqueda de un sustituto para Marco coincide con la renovación de parte de los miembros del Consejo Rector. En septiembre, Mar Iglesias, Vicente Cutanda, Rafa Xambó y Marc Pallarés deberán someterse a un proceso en el que podrían lograr una vez más la confianza de Les Corts para continuar en el órgano o ser sustituidos.