Urgente Luz verde a la Zona de Bajas Emisiones de Valencia: la Comisión de Patrimonio da su visto bueno
Marisa Gracia. Damián Torres

El PSPV insta a Les Corts a recurrir la indemnización a la exgerente de FGV

Los socialistas pretenden salvaguardar el resultado de una comisión de investigación parlamentaria cuyas conclusiones han acabado generando una sanción de 100.000 euros por sus conclusiones contra Marisa Gracia

Burguera

Martes, 21 de octubre 2025, 12:55

Comenta

El PSPV pretende que Les Corts recurra ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ... del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que ha reconocido el derecho de la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Marisa Gracia a ser indemnizada con 99.343 euros por daños y perjuicios derivados del dictamen de la comisión de investigación de Les Corts sobre el accidente de la línea 1 de Metrovalencia, que causó 43 fallecidos en 2006.

