El PSPV insta a Les Corts a recurrir la indemnización a la exgerente de FGV

El PSPV pretende que Les Corts recurra ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ... del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que ha reconocido el derecho de la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Marisa Gracia a ser indemnizada con 99.343 euros por daños y perjuicios derivados del dictamen de la comisión de investigación de Les Corts sobre el accidente de la línea 1 de Metrovalencia, que causó 43 fallecidos en 2006.

La diputada autonómica socialista María José Salvador ha arremetido contra la decisión judicial. Desde el PSPV se ha señalado que la «indemnización por derecho al honor a un cargo político se ha determinado como si se tratase de una empleada pública o una profesional». A los socialistas, uno de los principales promotores de esa comisión que se celebró durante la etapa del Botánico, no les gusta la sentencia y la consideran «peligrosa».

«Es un precedente peligroso porque se limita las funciones de los parlamentos, que depuran responsabilidades de carácter político. No entramos en el terreno de responsabilidades penales, judiciales. La sentencia nos preocupa porque limita la labor parlamentaria. Hemos presentado un escrito a Les Corts para que se eleve a la Mesa en la línea de las alegaciones que presentaron los servicios jurídicos del parlamento en ese proceso judicial», ha explicado Salvador.

Por todo ello, desde el PSPV se ha presentado un escrito para instar a la Cámara a que «se presente recurso de casación ante el Supremo», y en este sentido han señalado que «empatizamos con las declaraciones de las víctimas de metro porque no entendemos que se establezca una indemnización con una cantidad similar a la que recibieron algunas de las víctimas del metro».