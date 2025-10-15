Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La exgerente de FGV recibirá una indemnización de 100.000 euros por daños y perjuicios de la comisión del accidente del metro
Marisa Gracia, durante una intervención ante los medios. EFE

La exgerente de FGV recibirá una indemnización de 100.000 euros por daños y perjuicios de la comisión del accidente del metro

El TSJ ha estimado el recurso de Gracia contra el acuerdo de la Mesa de Les Corts que rechazaba la aportación para la exdirectiva

S. P.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:45

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha reconocido el derecho de ... la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Marisa Gracia a ser indemnizada con 99.343 euros por daños y perjuicios derivados del dictamen de la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre el accidente de la línea 1 de Metrovalencia, que causó 43 fallecidos en 2006.

