El PSPV no aclara si apoyará la modificación del estatuto de expresidentes que propone Compromís

El pleno de Les Corts debate este miércoles una propuesta del grupo parlamentario de Compromís para modificar la Ley del estatuto de expresidentes de la ... Generalitat Valenciana. Una iniciativa que propone eliminar la presencia de los expresidentes de la Generalitat en el Consell Jurídic Consultiu, «que garantizaba unos ingresos de 75.000 euros durante 15 años», tal y como remarcó la coalición cuando dio a conocer su propuesta.

Por otro lado, la coalición nacionalista propone que los expresidentes ya no cuenten, de forma vitalicia, con dos asesores y un coche oficial con chófer. Eso sí, mantendrían el apoyo de la Generalitat para realizar actividades, conferencias y publicaciones sobre su actividad en la Presidencia o para fomentar el autogobierno valenciano. Actividades que se recogerían en una memoria que sería remitida a Les Corts anualmente.

Por último, los expresidentes condenados en sentencia firme por un delito contra la administración o hacienda pública, la libertad sexual, las personas o por actividades relacionadas con el ejercicio de su cargo perderían, con carácter definitivo, todas las atribuciones, consideraciones y honores que les reconoce la ley.

La propuesta no cuenta con el apoyo de PP y Vox, de modo que no saldrá adelante. Pero a la formación nacionalista le servirá de palanca para volver a debatir sobre la situación del actual jefe del Consell, Carlos Mazón. «Esta ley tiene un objetivo muy claro: evitar que los expresidentes como Mazón puedan cobrar 75.000 euros durante 15 años. Creemos que la mejor manera de proteger el prestigio de las instituciones valencianas es eliminar cualquier tipo de privilegio», señaló el síndic de Compromís Joan Baldoví.

¿Y qué opina el PSPV? Las fuentes del grupo socialista de Les Corts consultadas por este diario no concretan cuál será la posición de sus diputados en la votación de esta propuesta. La principal discrepancia, claro está, tiene que ver con que el PSPV sí que tiene expresidentes de la Generalitat, Joan Lerma y Ximo Puig, aunque ninguno de los dos ha hecho uso del principal de los privilegios que recoge ese estatuto de expresidentes, el de formar parte del CJC.

Cuando se presentó la iniciativa, el PSPV dejó entrever que no apoyaría el texto de los nacionalistas. Pero una posición contraria a una iniciativa evidentemente planteada contra Carlos Mazón debilitaría la posición de los socialistas valencianos. De modo que cabe la posibilidad de que el PSPV plantee algún tipo de fórmula intermedia para no posicionarse junto a PP y Vox contra la propuesta y, al mismo tiempo, no ceder definitivamente la iniciativa política a Compromís.

Porque esa circunstancia, la de que los nacionalistas vienen ganándole la iniciativa política al PSPV, ya se puso de manifiesto con el debate sobre la moción de censura contra Mazón planteada por Compromís y que los socialistas valencianos no quisieron apoyar. Aquella propuesta, para la que los nacionalistas llegaron a invitar al PSPV a cederles la firma de cinco diputados –se necesita el apoyo de 20 parlamentarios y la formación nacionalista sólo tiene 15- derivó en la propuesta de la líder del PSPV Diana Morant de solicitar al president de la Generalitat la convocatoria de elecciones anticipadas. Ni que decir tiene que Morant no es diputada en Les Corts y no podría ser 'candidata' a presidir la Generalitat en esa moción de censura de Compromís. 'Volem votar' dijo Morant en una comparecencia ante los medios de comunicación que debía de ser el principio de una campaña para presionar al jefe del Consell y que, en realidad, no ha gozado de demasiada visibilidad.

Las diferencias entre los socialistas y Compromís han hecho, incluso, que al portavoz de los nacionalistas en Les Corts le haya resultado imposible mantener una reunión con la líder de los socialistas valencianos para explorar siquiera las posibilidades de plantear una estrategia conjunta contra el Consell de Mazón. En los debates en Les Corts ha dado la sensación estos meses de que a Mazón le herían más las intervenciones aguerridas y ocurrentes de la coalición nacionalista que las razonablemente previsibles del PSPV.