El PSPV da carpetazo definitivo a la moción de censura a Mazón que impulsa Compromís

La líder del PSPV, Diana Morant, ha acudido este miércoles a Les Corts. Allí se ha podido ver y hablar, o al menos cruzarse por ... los pasillos, con Joan Baldoví, el síndic de Compromís. Sin embargo, esos potenciales encuentros entre los partidos de izquierdas no se sustancia en algún tipo de unidad de acción por parte de la oposición. Cada uno va a lo suyo, sin que se sepa exactamente ni qué es lo suyo ni hacia dónde van. De ahí que Baldoví se haya pasado cuatro meses anunciando una moción de censura que el PSPV no quería apoyar y que, ahora, por fin, admite que jamás secundará.

Morant ha descartado «absolutamente» facilitar a los nacionalistas la puesta en escena de una moción en Les Corts para la que no dan los números. En realidad, como oposición, nada de lo que haga Morant de aquí hasta 2027 tiene números para lograr que fructifique en el parlamento.

Alguna cosa intenta hacer el PSPV, pero entre ellas no estará la moción de censura por la que clama Baldoví. Sí está una enmienda a la totalidad al presupuesto de la Generalitat para este año, que Morant ha defendido en los jardines de Les Corts, sin tener tampoco números para que salga adelante y justificándola como un deseo de ejercer una «censura política» que, de facto, fracasará. Cosas de la política y de una líder que, hoy por hoy, no puede ser presidenta de la Generalitat, una imposibilidad que no se da con cualquiera de sus diputados si esa moción que ella descarta, contraponóstico, saliese adelante.

Baldoví, en sus cosas, aún parece tener algún tipo de esperanza. El síndic nacionalista decía este miércoles que pretende hablar con Morant del asunto. Porque para el portavoz de Compromís, en Les Corts no se deberían debatir los presupuestos, sino la moción de censura a Mazón que ellos aspiran a presentar y que ya no parece que podrá ver la luz.

Morant ha justificado el carpetazo a esa iniciativa de Compromís en que «los números no dan en Les Corts, pero sí en la calle». Por eso piden elecciones anticipadas. La líder del PSPV, como considera que la aritmética es contraria a sus intereses, entiende que esa moción «solo serviría para fortalecer el pacto entre el PP y Vox».