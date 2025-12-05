Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Primer pleno del Consell presidido por Pérez Llorca. Jesús Signes

Pérez Llorca se esfuerza en remontarse a la agenda del PP anterior a la dana

Pérez Llorca recupera la importancia de «profundizar» en las políticas contra «el infierno fiscal» heredado del Gobierno del Botánico

Burguera

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:29

Comenta

El PP busca retomar el hilo, la línea que había tomado desde el inicio de la legislatura y que se interrumpió el 29 de octubre ... del año pasado. La dana cortó en seco una hoja de ruta y un camino que los populares comprobaban con satisfaccíón como era bien percibido por la ciuadadanía en la Comunitat. Da la sensación de que Pérez Llorca se ha instalado en la Presidencia de la Generalitat con la intención de recuperar esa senda que situó a Carlos Mazón a las puertas de la mayoría absoluta según las encuestas electorales realizadas antes de la dana. La agenda de los populares en aquello momentos estaba salpicada de intervalos para la implementación de una reforma tributaria que ahora parece querer retormarse. Tanto el propio Llorca como el nuevo portavoz del Consell, Miguel Barrachina, han recuperado la idea del «infierno fiscal» del Botánico, como una circunstancia a combatir por el Gobierno valenciano, que se esfuerza en recuperar aquella agenda de los populares tan orientada en asuntos tributarios que Mazón, lo primero que hizo fue anunciar la eliminación del impuesto de sucesiones.

