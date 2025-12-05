Pérez Llorca se esfuerza en remontarse a la agenda del PP anterior a la dana

El PP busca retomar el hilo, la línea que había tomado desde el inicio de la legislatura y que se interrumpió el 29 de octubre ... del año pasado. La dana cortó en seco una hoja de ruta y un camino que los populares comprobaban con satisfaccíón como era bien percibido por la ciuadadanía en la Comunitat. Da la sensación de que Pérez Llorca se ha instalado en la Presidencia de la Generalitat con la intención de recuperar esa senda que situó a Carlos Mazón a las puertas de la mayoría absoluta según las encuestas electorales realizadas antes de la dana. La agenda de los populares en aquello momentos estaba salpicada de intervalos para la implementación de una reforma tributaria que ahora parece querer retormarse. Tanto el propio Llorca como el nuevo portavoz del Consell, Miguel Barrachina, han recuperado la idea del «infierno fiscal» del Botánico, como una circunstancia a combatir por el Gobierno valenciano, que se esfuerza en recuperar aquella agenda de los populares tan orientada en asuntos tributarios que Mazón, lo primero que hizo fue anunciar la eliminación del impuesto de sucesiones.

La intención de este Consell es «profundizar en la culminación del fin del infierno fiscal que han padecido los valencianos, intensificar la mejora en la calidad educativa a través de la potenciación de la libertad de elección, así como ampliar la gratuidad más allá de 0 a 3 años, ya que también queremos extenderla al primer curso de la universidad para aquellos que aprueben todas las asignaturas. Pretendemos seguir reduciendo las listas de espera de prioridad 1 de riesgo vital. Es un Consell juramentado, comprometido, en profundizar en aquellas reformas que se han demostrado queridas y apreciadas por todos los ciudadanos», ha explicado Barrachina.

Los once consellers (que incluye tres vicepresidencias) del nuevo ejecutivo valenciano tomaron ayer tomado posesión del cargo en el Palau de la Generalitat antes del primer pleno del nuevo Consell. Todos juraron el cargo, curiosa unanimidad que contrasta con la promesa del puesto que realizó el martes en Les Corts el nuevo president.

Pérez Llorca subrayó, tras el acto en el Salón de Corts del Palau, que «la primera responsabilidad de un gobierno es garantizar que la confianza pública nunca se resienta, tender puentes y estar más cerca», al tiempo que ha insistido en su intención de «dar un salto cualitativo» en el Consell, acelerar la reconstrucción tras la dana, alejarse de «debates estériles» y dar respuesta a las necesidades de los valencianos en materia de vivienda, «el gran reto que tenemos como sociedad».

«Necesitamos un gobierno que gestione, pero también que se consoliden importantes cambios en marcha en sanidad, educación, fiscalidad, vivienda, políticas sociales, familia y juventud. Porque somos conscientes de dónde venimos pero también tenemos muy claro dónde queremos ir», explicó el jefe del Consell, manifestado, y señaló que «la ciudadanía exige resultados que se puedan medir y cambios donde haya margen de mejora» antes de concluir comprometiéndose a escuchar «a todos los vecinos» y a mantener «una colaboración estrecha con la sociedad civil. Todos son todos, y con todos se avanza».

Pérez Llorca pretende recuperar el hilo de la gestión allá donde se cortó, en octubre del año pasado, que fue precisamente cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, accedió a recibir en la Moncloa al anterior jefe del Consell, Carlos Mazón, un año y medio después de las elecciones autonómicas de 2023 que situaron al PP al frente de la Presidencia de la Generalitat.

Barrachina ha recordado que Llorca, en su debate de investidura, realizó «un ofrecimiento» al Gobierno y dijo que «necesita verse con Sánchez». En primer lugar ha subrayado que la reconstrucción formará parte «de forma indispensable» de esa agenda conjunta. El portavoz ha indicado que Llorca pretende reiterar a Sánchez la exigencia de un nuevo sistema de financiación, junto al establecimiento de un fondo de nivelación hasta que no se aborde esa reforma. Otra de las cuestiones que, según Barrachina, «preocupan especialmente a Pérez Llorca», es la necesidad de agua. Al respecto, ha advertido que este mes se celebrará un Consejo Nacional del Agua en el que, según él, «hay posibilidad de una reducción» del trasvase Tajo-Segura, asuntos capitales en la agenda del PP que quedaron orillados por la dana.