Gonzalo Bernados, sobre los impuestos: «España no es un infierno fiscal» El economista defiende que el problema de la economía del país no reside en los tributos que pagan los ciudadanos

A. Pedroche Domingo, 26 de octubre 2025, 01:26 Comenta Compartir

La presión fiscal es un tema recurrente en los debates que se generan en torno a la economía del Estado. Muchos contribuyentes consideran que pagan demasiados impuestos y que, además, estos no están bien gestionados. La sanidad o la educación son pilares básicos para la sociedad y necesitan financiarse mediante impuestos. Sin embargo, tanto los hospitales como los centros educativos cuentan cada vez con menos recursos; avivando así la teoría de que no hay una buena distribución. Esta problemática suele salir a palestra cuando se habla de los españoles que se trasladan a vivir a Andorra para «no pagar tantos impuestos». Pues bien, el economista catalán Gonzalo Bernardos no está nada de acuerdo en que España sea un país que asfixie a la población en ese sentido.

Ha defendido su postura en el programa de televisión 'LaSexta Xplica'. El debate giraba en torno a los autónomos. La inflación, las cuotas y la carga fiscal cada año más alta les dejan cada mes con menos margen de beneficio y sustento. A ello se suma la próxima subida de las cuotas prevista para 2026, que muchos consideran injusta; también para los que comienzan de cero su aventura emprendedora.

Ante esta visión, Bernardos ha criticado a quienes piensan que los impuestos no son necesarios. Basándose en datos y con argumentos que ha defendido a capa y espada, el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona y habitual tertuliano en televisión ha sido muy claro sobre el sistma fiscal.

«En primer lugar, España no es ningún infierno fiscal. El conjunto de la zona euro paga, en términos de presión fiscal, el 40,6% del PIB; en España, el 37%. De todos los países del sur de Europa, excepto Malta, España es el país en el que se pagan menos impuestos. De todos los países de Europa occidental, excepto Irlanda, con cuentas tramposas, España es el país en el que se paga menos impuestos», ha expuesto.

«Con Pedro Sánchez se pagaba, en 2018, el 35% del PIB; ahora, el 37%, pero han subido mucho más las prestaciones. Todos aquellos jóvenes que dicen que pagan demasiado han de pensar que la mayoría ha ido a una escuela pública o a una escuela concertada, y en el debe de ellos con la Administración y con todo el resto de ciudadanos, le deben mucho dinero, no al revés», ha dicho el barcelonés.

«Y, finalmente, lo que tenemos que pensar, básicamente, es si queremos una sociedad más justa o menos injusta, y los impuestos, indudablemente, hacen que la sociedad sea más justa. Porque si miramos las cuentas individuales de las personas, Fedea nos lo dice claro: el 80% sale ganando pagando impuestos, porque recibe más prestaciones de las que paga», ha zanjado Bernardos.

Temas

Gonzalo Bernardos Domínguez