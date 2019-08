Pedro Sánchez se reúne hoy en Valencia con representantes de Compromís El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos (i), durante una reunión con el diputado de Compromís, Joan Baldoví, el pasado mes de junio dentro de la ronda de contactos para sacar adelante la investidura fallida de Pedro Sánchez. / EFE Baldoví mantendrá una reunión con el presidente en funciones a la que se unirá José Luis Ábalos y Ximo Puig EUROPA PRESS Valencia / Madrid Lunes, 5 agosto 2019, 10:19

El secretario general del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, se reunirá este lunes en Valencia con representantes de Compromís, según han señalado fuentes socialistas.

A Sánchez le acompañarán el secretario de Organización de los socialistas y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y también el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. La reunión tendrá lugar por la tarde.

En las dos últimas sesiones de investidura fallidas de Sánchez, el único representante de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, se abstuvo tras lamentar que los socialistas no dieran ningún paso para obtener su apoyo. «Si ellos no se han movido, nosotros evidentemente, sintiéndolo mucho, no nos podemos mover», argumentó.

El miércoles pasado, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, anunció que Sánchez iba a mantener contactos «discretos» con los líderes del resto de formaciones en los próximos días.

«Los estará llamando o los llamará, los contactos serán discretos para que no tengan una publicidad que impida poder profundizar en las cuestiones», ha asegurado Montero, reiterando que el presidente «no tira la toalla» y lo «último» en lo que piensa el PSOE es en la repetición electoral.

Oltra pide un «compromiso mínimo»

Por su parte, la vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra, ha destacado que la visita de Pedro Sánchez es «una buena señal» pero le pide «concreciones» a sus propuestas para darle el voto en una investidura.

Por otra parte, ha afirmado que Compromís insistirá esta tarde a Sánchez en las propuestas que ya le formularon en el debate de la primera investidura fallida, en la que finalmente el dipuatdo de la coalición se abstuvo, y que «no tuvieron una respuesta de una concreción mínima de algún compromiso«.

Oltra ha recordado que Compromís «defiende los intereses de los valencianos y de la gente corriente» y por ello le plantearon un programa de mínimos porque querían «facilitar la investidura». «Pero una cosa es esta voluntad y otra que no dieran ningún compromiso concreto», ha lamentado.

Por ello, ha señalado que hay que «ver qué pasa esta tarde» para decidir su voto, aunque ha destacado que es «una buena señal» que Sánchez se desplace a Valencia. «Es un gesto muy importante que valoramos pero queremos una concreción de un calendario para las infraestructuras, para una financiación justa y para que el Gobierno pague en cuatro años el 50 por ciento que le corresponde de la dependencia», ha explicado.