La mutación total de la Plataforma per un Finançament Just

Hay que montar un 'pollo' para que Rajoy nos dé lo que nos toca?». Esa pregunta, que se hizo la entonces vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra ... , en marzo de 2017, fue la antesala de un movimiento que culminó ese año en una manifestación, el 18 de noviembre, reclamando la mejora de la financiación en la Comunitat. El 'pollo'. En octubre de ese mismo año, la Plataforma per un Finançament Just echó a andar. La organización de la manifestación cifró la asistencia a aquella movilización en 60.000 personas mientras que Delegación del Gobierno contó 17.000. Han pasado ocho años desde la pregunta de Oltra y un total de 80 meses. Sigue sin haber un cambio de modelo de financiación para la Comunitat, sin embargo, la posición de los actores protagonistas y antagonistas de aquel momento se ha dado la vuelta como si fuera un calcetín.

Sigue sin haber un cambio de financiación. El dinero que llega a la Comunitat por parte del Estado lo hace a trompicones, poco, tarde y mal. Ni se abordó entonces ni se ha abordado la infrafinanciación de la Comunitat, un asunto sobre el que nunca es buen momento para hablar. El Gobierno de Sánchez vive en una sucesión de estados de alarma política permanente que utiliza para aparcar el debate que la Comunitat pide priorizar desde hace décadas. O Pedía. Porque ya no lo pide. O al menos no lo pide la Plataforma per un Finançament Just, un espacio donde se congregaron sindicatos, patronal y partidos políticos en 2017 y que ha cambiado paulatinamente su actitud para, ocho años después, ofrecer un semblante y desplegar unas dinámicas completamente opuestas a las de ocho años atrás.

Representantes de partidos políticos (excepto el PP), organizaciones sindicales y patronal, estaban todos detrás de la pancarta en 2017. Los dirigentes empresariales y los mandatarios del PP en la Comunitat, con Isabel Bonig al frente, registraron importantes encontronazos por aquella situación. Desde la patronal se consideraba necesario protestar y participar en aquellas manifestaciones. Ahora, de nuevo, populares y representantes empresariales vuelven a registrar fricciones… pero al revés. Porque desde la CEV no se considera oportuno movilizar la plataforma, mientras que el PP ha intentado convocar una reunión de los participantes en esa iniciativa, que se han negado en redondo. Es el cénit de un intercambio de papeles total. Los que hace ocho años se mostraban efervescentes ahora acusan al PP de «partidismo» y de pretender «confrontar con el Gobierno» que preside Pedro Sánchez. Si cuando Oltra (y el resto de partidos del Botánico, además de Ciudadanos) instaba a «montar un pollo» o cuando participaron masivamente en una manifestación, la idea no era «confrontar» con el Ejecutivo de Rajoy, es difícil imaginar cuál era la idea.

¿Qué ha pasado para que, sufriendo los valencianos el mismo modelo de infrafinanciación que lleva décadas perjudicando a la Comunitat, la Plataforma haya pasado de la ebullición a las llamadas a no «confrontar» con el Gobierno? A nivel la Comunitat, antes gobernaba la izquierda y ahora lo hace la derecha, mientras que a nivel nacional es al revés. La gestión de la Generalitat y del Gobierno central han cambiado de manos, pero el problema sigue siendo el mismo. Los que entonces veían innecesario la movilización son los que ahora pretenden convocar la plataforma, y los que impulsaron la creación de ese espacio son los que se sienten «utilizados» incluso por la posibilidad de tenerse que reunir.

El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, tenía intención de pedir la convocatoria de la plataforma, que no se reúne desde que en septiembre de 2024 se produjese una evidente fractura cuando el PSPV intentó incluir en el documento de reclamaciones cuestiones como la senda de déficit y la corresponsabilidad fiscal. Los agentes sociales pusieron en cuarentena esa idea. Un mes después, casi exactamente, llegó la dana. Pérez Llorca ha pedido la convocatoria para alcanzar un «consenso mínimo» en torno lo relacionado con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Sin embargo, el pasado lunes, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) emitiera este lunes un comunicado conjunto con UGT y CCOO, en el que pidieron preservar «el consenso y la unidad» de la plataforma y advirtieron que «el último paso dado por el PP pueda poner en riesgo su funcionamiento y cohesión interna» al pedir ahora su convocatoria. Los agentes sociales pasaron por alto que en septiembre ya se rompió esa unanimidad, si bien posteriormente, Salvador Navarro, presidente de la CEV recordó que la falta de consenso se arrastra desde hace años.

Navarro, durante la Asamblea General de la patronal que se celebró el pasado jueves en Valencia, señaló que si ni siquiera hay consenso en Les Corts, «es difícil» que lo haya en la plataforma.

Desde la CEV se da «la voz de alarma por la postura que tiene el PP, pero también por la postura que tuvo el PSPV en la última mesa de financiación, que fue el que rompió la mesa», apuntó el representante empresarial, antes de avanzar que próximamente se reunirá con la secretaria general del PSPV, Diana Morant, que «ha tardado dos años en tener una reunión con la patronal». Como si se tratase de la teoría de la relatividad de Einstein, todo lo relacionado con la reivindicación de la financiación genera fuerzas divergentes en los dos grandes partidos. Así, la determinación de los socialistas con Rajoy en la Moncloa es inversamente proporcional a su ánimo reivindicativo del mismo asunto cuando el presidente es Pedro Sánchez. Y con el PP, exactamente al revés. Los sindicatos tampoco parece que ahora muestren el mismo empeño que durante los últimos años de la década pasada, mientras que en Compromís hay tantas ganas de lograr una mejora de la financiación como pocos ánimos a la hora de plantarse frente a Sánchez y dar la sensación de 'hacerle el juego' al PP.

Los populares admitieron su sorpresa por la posición de la patronal. El síndic socialista, José Muñoz, acusó al PP de querer buscar «polémicas estériles» y utilizar la plataforma «como su juguete» al pedir convocarla ahora, cuando ha defendido que las reuniones deben fijarlas sindicatos y patronal. Joan Baldoví (Compromís) coincidió en acusar al PP de querer «instrumentalizar» la plataforma para confrontar con el Gobierno.

La plataforma se unió a las redes sociales en octubre de 2017. Sin embargo, en X, el antiguo Twitter, no publica un mensaje desde hace 18 meses. El silencio es aún mayor en otras redes como Facebook, donde no se publica nada desde la cuenta de la plataforma desde noviembre de 2022. La web de la propia plataforma no publica notas de su propia actividad desde noviembre de 2021, coincidiendo con la incorporación del PP a la plataforma, como si la presencia de los populares hubiera estropeado el ambiente de ese espacio, que hasta entonces parece que estaba mucho mejor avenido que a partir de aquel momento.