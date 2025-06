Ens Uneix abre la puerta a Oltra para optar a la Alcaldía de Valencia

La vicepresidenta de la Diputación de Valencia y número dos de Ens Uneix, el partido de Jorge Rodríguez, sigue lanzando guiños a Mónica Oltra, a ... la que abren las puertas abiertamente de la plataforma Unión Municipalista por si quiere optar a las elecciones municipales de 2027.

El nombre de Mónica Oltra está comenzando a recuperar espacio en la actualidad valenciana. Esta semana se ha conocido la ratificación de la Fiscalía en su posición de no encontrar indicios de delitos por los cuales sentar en el banquillo a la exvicepresidenta por su gestión al frente de la Conselleria de Servicios Sociales del caso de su exmarido condenado por abusos a una menor tutelada. La imputación, y especialmente un escrito de Fiscalía en 2022, provocó la salida de Oltra del Consell y su retirada de la actividad política pública. Sin embargo, esa actividad está comenzando a retomarse y en las últimas semanas se han incrementado los vídeos de Oltra realizando manifestaciones en redes sociales sobre temas como Gaza. O en relación a la gestión de Mazón el día de la dana. Además, se ha sabido que Oltra, en su actividad profesional como abogada, ha participado en algunas iniciativas judiciales de Compromís.

Sin embargo, a pesar de que Oltra mantiene relación con algunos destacados miembros de Compromís y de que hace unos meses hizo una aparición en un acto de Iniciativa, el partido que fundó y que se integra en la coalición, la exvicepresidenta mantiene una relación muy fría con una parte de Compromís. La dirección de Més, el antiguo Bloc, que ahora copa todos los puestos dirigentes de la coalición (en el Congreso, en el Senado, en Les Corts o en el Ayuntamiento de Valencia), no logra conectar ni tender puentes con Oltra.

En ese contexto, y ante la posibilidad de que la exvicepresidenta no reciba invitación real de su coalición para participar como candidata en futuras elecciones, desde Ens Uneix no han tenido empacho alguno en abrirle las puertas.

«Estaría encantada que se uniera a nuestro proyecto, en la Comunitat o en la ciudad de Valencia», explicó , que es algo que Ens Uneix considera que a ella le gustaría entrar a la política local

«Estariamos encantados de que ella quisiera formar parte del proyecto», ha señalado esta semana Enguix durante una entrevista en la radio 99.9, en la que también ha participado Ricard Gallego, hoy nombrado miembro del Consejo de Administración de À Punt, y hombre de la máxima confianza de Jorge Rodríguez, coordinador general en la Comunitat de Unión Municipal, la plataforma de partidos municipales independientes. Gallego ha comentado su sensación de que Oltra tiene un creciente interés en la política local.

«Ella tiene un tema judicial que le preocupa mucho más, lógicamente, pero esperemos que la justicia vaya rápido», han indicado los dirigentes de Ens Uneix, parte del núcleo duro que rodea a Rodríguez, que también encaró un procedimiento judicial, el del caso Alquería. El alcalde de Ontinyent, finalmente absuelto, se presentó a las elecciones de 2019 pendiente de juicio, y a las de 2023 pocos meses después de acabar el juicio y esperando una decisión judición que finalmente falló a su favor, pero que no se conoció hasta pasadas las últimas elecciones.

Los municipalistas no tienen inconveniente en asumir la situación judicial de Oltra, aún pendiente de resolver. En caso de llegar a juicio, la exvicepresidenta se sentaría en el banquillo no antes de que acabe el presente año. En Compromís dicen estar pendientes de lo que ella decida y de la resolución judicial, pero a Oltra le están saliendo pretendientes que parece no tener intención de condicionar su ofrecimiento a que finalice el juicio o se conozca una sentencia, en el caso de que sea absolutaria.