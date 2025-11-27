Muñoz ataca a Pérez Llorca con el legado de Mazón: «¿El PP se avergüenza de él?» El líder del PSPV sostiene que el futuro presidente ha vendido su alma a Vox para perpetuarse en el poder y niega su perfil de persona normal: «Tiene un patrimonio de 4,3 millones»

José Muñoz, síndic del PSPV, ha sido el primero en dar la réplica, aunque su líder, Diana Morant, ya le había robado cierto protagonismo en los pasillos de Les Corts. No era la primera vez que esta dualidad genera consecuencias. No tardó ni un minuto en sacar el nombre de Carlos Mazón tras la omisión del candidato. «¿Se avergüenza el PP de Mazón?», ha reflexionado.

Muñoz lamentó el discurso del candidato porque supone la reedición de lo que se pactó «con la extrema-derecha de Vox». Propuso como ironía que se llame el pacto de la Perla debido al reciente error del presidente en sus redes sociales con una canción de Rosalía.

Manifestó que se trata de un acuerdo oculto porque no se ha hecho público. «Nadie de Génova está aquí. Les debe de dar vergüenza».

Muñoz reprochó al líder popular que haya unido su futuro a todo lo que representa Santiago Abascal. Recordó, a su vez, que fue él uno de los 'padres' de ese primer pacto de la servilleta que dio lugar a la presidencia de Mazón.

El dirigente socialista cree que a las víctimas se les debe pedir perdón «sea usted o no presidente». Y atenderlas, por ejemplo, en las comisiones de investigación. «Llevan ustedes cuatro gobiernos en dos años. Si el primero era el de los mejores, este de qué es...»

«Usted es el testaferro del señor Mazón», dictaminó. «El número 2 nunca vino a limpiar nada sino que es para encubrir las mentiras». Le reprochó al candidato que presuma de ser dialogante y urdiera un pacto para dejar al PSPV fuera de la Mesa de Les Corts. Respecto a la definición del aspirante como «una personal normal» contrapuso que tiene un patrimonio de 4,3 millones de euros y ocho viviendas. «¿De qué lado estará usted cuando haya que votar por la vivienda?».

El síndic socialista señaló que lo que provocó las muertes no es la falta de infraestructuras, las que demanda el PP y Vox, «sino el retraso del Es Alert».

«Estamos ante la mayor crisis institucional de la Comunitat». La mayor corrupción etica y moral, según él. El PSPV enumeró todos los presidentes populares y la circunstancia de que ninguno de ellos puede hoy caminar con la cabeza alta. Citó a Eduardo Zaplana, Francisco Camps, José Luis Olivas y ahora Carlos Mazón.

«Ustedes han vendido su alma al diablo», indicó Muñoz respecto al eventual pacto de Vox. «Intenta aferrarse al poder a cambio de todos los valencianos, que estamos hartos de ser el laboratorio de la extrema derecha». En todo momento, ha vendido la figura de próximo presidente como una marioneta de Mazón que seguirá controlando los resortes del poder.

«La llegada a la presidencia de la Generalitat de Diana Morant es inevitable», pronosticó. El mensaje generó abucheos por parte de la bancada popular porque las encuestas muestran el estancamiento del PSPV entre los valencianos. Pero él se mostró firme: «Prepárense porque llega el cambio».