Mazón, a su llegada este miércoles al Palau. EP

Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía

Sube un vídeo con imágenes del Consell y con un tema en el que se habla de un «terrorista emocional», «rompercorazones nacional» y «monumento a la deshonestidad»

Redacción

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:27

Comenta

Carlos Mazón ha protagonizado este miércoles a través de su cuenta de Instagram un sonoro patinazo que no ha pasado inadvertido. El aún president del Consell ha subido un video con imágenes de su llegada y de las de sus consellers al pleno del Gobierno valenciano, el último presidido por él, la víspera de la investidura de Juanfran Pérez Llorca.

Para poner música a las imágenes, un tema de Rosalía, bajo el título de 'La perla' y cuya letra habla de «La decepción local, Rompecorazones nacional, Un terrorista emocional, El mayor desastre mundial, Es una perla, nadie se fía, Es una perla, una de mucho cuidao».

El tema habla de «El rey de la 13 14, No sabe lo que es cotizar, Él es el centro del mundo, Y ya después ¿lo demás qué más dará?, Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra, Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas, Te harán un monumento a la deshonestidad».

La letra ha provocado la hilaridad de no pocos responsables políticos, que no han dudado en vincularla con la situación política del dirigente popular. José Muñoz (PSPV) ha señalado que el vídeo no era IA. «Lo ha subido a su cuenta y lo ha borrado. »Monumento a la deshonestidad«, le viene como anillo al dedo.

Minutos después, el tema musical ha desaparecido del IG de Mazón, y en su lugar ha aparecido otro de la misma cantante para acompañar las mismas imágenes.

