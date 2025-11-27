Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Consellers y diputados del PP aplauden a Llorca tras su intervención en Les Corts. AFP

Llorca incluye todas las reivindicaciones de Vox en su discurso de investidura

El candidato del PP se extiende en todo lo relacionado con la inmigración y el Pacto Verde europeo en una intervención en la que reclama «el pacto de Les Corts» pero que la izquierda rechaza por continuista y afín a los voxistas

Burguera

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:52

El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha realizado un discurso solicitando el voto para su ... investidura. El dirigente popular ha empleado hora y cuarto, durante la cual no ha mencionado a Carlos Mazón, ausente inicialmente en la sesión parlamentaria (está previsto que venga para la votación de Llorca) en la que el todavía alcalde de Finestrat ha mostrado un tono conciliador. No obstante, sus palabras no fueron bienvenidas por la izquierda mientras que Vox ha evitado realizar gestos o comentarios, conscientes de que los votos voxistas son la calve de la investidura.

