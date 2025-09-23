Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El president de la Generalitat, Carlos Mazón. Efe

Mazón pone a prueba su recuperación política y si está en condiciones de repetir en 2027

El debate de política general que arranca este martes condiciona el resto de un curso político marcado por la celebración del 9 d'Octubre y la conmemoración del primer aniversario de la dana

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:43

10.30 horas de este martes. Debate de política general en Les Corts, el más importante de cuantos se celebran en la Cámara valenciana a ... lo largo del año, junto al del presupuestos, y el día más importante de lo que queda de legislatura. El primer debate sobre el estado de la Comunitat después de la dana del 29 de octubre del año pasado. En puertas de la celebración del primer aniversario de la catástrofe y sólo unos días antes del 9 d'Octubre, el Día de la Comunitat Valenciana, citas marcadas en rojo por el Gobierno y por la izquierda valenciana. La cita política clave de inicio del curso político, sólo cuatro días después de la declaración del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, ante la jueza que instruye la causa de la dana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos
  2. 2 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  3. 3 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  4. 4

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  5. 5 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»
  6. 6

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  7. 7 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas
  8. 8 El último milagro de Cavadas: opera de la rodilla a un paciente con tejidos de su tobillo
  9. 9 El barrio de Valencia donde una de cada 5 viviendas se alquila en menos de 24 horas
  10. 10

    A tiros y con veneno contra los perros callejeros en Marruecos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mazón pone a prueba su recuperación política y si está en condiciones de repetir en 2027

Mazón pone a prueba su recuperación política y si está en condiciones de repetir en 2027