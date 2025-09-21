Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»

Los testimonios del 29-O se convierten en el más claro ejemplo de culpar al contrario en medio de dos circunstancias que enturbian el caso: la comida de Mazón y la disputa extrajudicial de los investigados con la jueza

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:55

Diez meses de investigación de la dana se han cumplido en un suspiro. La velocidad de vértigo de la instrucción –el esfuerzo de la ... magistrada resulta ímprobo y necesario– contribuye también a esa sensación de que cada día arroja una novedad. Algunas resultan irrelevantes. Pero los intereses creados alrededor de esta causa multiplican o retuercen el valor indiciario de cualquier hallazgo. Como ejemplo, el más reciente, el 'mudo' del Cecopi. Los testimonios hasta la fecha permiten desembocar en una conclusión casi tan evidente como perjudicial para las víctimas. «Sálvese quien pueda» es el titular que se ajustaría a todas las comparecencias. Un objetivo que parece intrínseco a la condición de investigados de la consellera Salomé Pradas y de su número dos, Emilio Argüeso, pero que se presenta más complicado en el caso de las testificales. Una condición que exige ir acompañada de la verdad.

