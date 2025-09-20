Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Polo, tras ocho horas de desconcierto ante la jueza: «Ahora es fácil juzgar, pero no se podía prever lo que iba a suceder»

El presidente de la CHJ despreció el correo con la alerta del barranco del Poyo: «¿A quién iba a llamar?»

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:08

Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, es el protagonista de la semana en la convulsa investigación de la dana. El dirigente ... cumplía casi un año de meditado silencio y anclado en un deliberado perfil bajo. Su declaración como testigo había generado enormes expectativas y suponía, además, un balón de oxígeno para el PP. Sobre la mesa, una de las cuestiones capitales: ¿Por qué no se avisó en el Cecopi de la crecida del barranco del Poyo? Y la ausencia de respuestas concluyentes terminó por acorralar a Polo en el interrogatorio más insistente del fiscal hasta la fecha.

lasprovincias Polo, tras ocho horas de desconcierto ante la jueza: «Ahora es fácil juzgar, pero no se podía prever lo que iba a suceder»

