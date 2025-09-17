La jueza de la dana amplía otros seis meses la investigación

La magistrada de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, la encargada de investigar la ... gestión de la dana, continúa con sus pesquisas en una causa que no deja de ganar volumen. El próximo viernes está señalado en el calendario. Declara Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El silencio público que ha mantenido desde entonces despierta más expectativas acerca de esta comparecencia.

La novedad de este miércoles se resume en un auto que prorroga la investigación de la tragedia donde de momento figuran dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el que fuera número 2 Emilio Argüeso. El nuevo plazo de seis meses comenzará a contar desde el 30 de octubre de 2025. Fue entonces cuando comenzaron las diligencias de investigación. En aquel momento otros juzgados tenían también previas abiertas por los fallecimientos, pero todas terminaron por acumularse en este órgano.

La magistrada justifica la prórroga por la necesidad de «oír a decenas de perjudicados», así como a testigos y a peritos cuya declaración ya ha sido previamente acordada. Existe una multitud de testigos todavía sin fecha. Entre ellos, dos especialmente relevantes, como Jorge Suárez, el funcionario de mayor rango al frente de la emergencia y José Miguel Basset, jefe de los bomberos. Igualmente, están pendientes de recibir informes y oficios o grabaciones de imagen y audio de la reunión del Cecopi.

«La causa es de gran complejidad y su finalización no es factible que tenga lugar en el plazo de un mes que resta para el vencimiento del plazo de instrucción», señala la instructora. De este modo -añade en la resolución- «la prórroga se convierte en una medida absolutamente inevitable al objeto de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las partes».