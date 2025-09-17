Mazón anuncia 35 millones de euros más para familias afectadas por la dana

La Generalitat ha anunciado este martes un nuevo paquete de ayudas económicas a personas afectadas por la dana del 29 de octubre. Concretamente, el objetivo ... es «doblar» las ayudas para las familias de la zona cero. En total, 35 millones de euros más se han anunciado, que se suma a los 20 millones que ya se habían movilizado, sumando un total de 55 millones en total.

Como novedad, el president Carlos Mazón ha anunciado un paquete de ayudas extraordinaria de 14 millones de euros. Este presupuesto se destinará a las familias numerosas y monoparentales de la zona cero. Los afectados que tengan derecho a cobrar la ayuda recibirán hasta 1.000€ por familia, y deberán hacer un procedimiento burocrático «express», según el president. La Generalitat calcula que esta ayuda llegará a 10.600 familias numerosas y 3.400 monoparentales.

Esta nueva ayuda se une a una ampliación de la ayuda a estas familias que ya se estaba pagando. La Generalitat amplía 3.8 millones de euros a las ayudas movilizadas a estas familias para que un total de 3.890 nuevas familias cobren esos 1.000 euros por núcleo.

Por otro lado, el líder del Consell ha anunciado que se amplían las ayudas alquiler dana un año más. A los 14,7 movilizados hasta la fecha, el Consell amplía 15 millones más para que 1.300 familias que ya lo pidieron, y aquellas que se quedaron sin ella, puedan aplicar de manera express de nuevo. Durante su intervención, Mazón ha aludido a la evidente preocupación que es el tema de la vivienda, al que se ha referido como «uno de los principales problemas de la Comunitat Valenciana».

Además, el president ha anunciado la ampliación de las ayudas a las familias acogedoras afectadas por la dana. Este grupo de 380 familias de la zona cero verá una ampliación de sus ayudas de 6.000 euros por núcleo familiar. En total, el Consell movilizará 1,1 millones de euros para ampliar esta partida.

Por último, el Consell ampliará las ayudas a las familias a cargo de hijos con necesidades especiales. En este caso, hasta 375 familias con esta situación verán ampliadas sus ayudas en 2.000 euros adicionales y las recibirán sin ningún tipo de trámite «ni papeleo extra».

Durante el anuncio de estas partidas, Mazón no ha dudado en destacar el papel de la Generalitat en el envío de ayudas a las familias. El president ha calificado las acciones de su Gobierno como «proactivas» y ha definido el papel del Estado en este aspecto como «la actuación reactiva de otras administraciones que han ido a remolque e incluso han llegado a culpabilizar a los ciudadanos de no haber solicitado suficientemente bien las ayudas». En este sentido, ha remarcado »el compromiso del Consell con aquellos que más lo necesitan y con una reconstrucción justa que llegue a todos», al tiempo que ha repetido la idea de «la falta de apoyo del Gobierno central con la región peor financiada de España».

Estas actuaciones se añaden a las puestas en marcha hace unos días «para abonar de forma automática más ayudas Dana de primera necesidad, vehículos, autónomos y trabajadores en ERTE que se suman a las ya recibidas por los beneficiarios con anterioridad y son acumulativas entre sí».

Mazón ha asegurado que «todas estas líneas no son suficientes» y ha vuelto a hacer alusión a la infrafinanciación de la Comunitat para asegurar el «doble esfuerzo permanente de la Comunitat» para ayudar a los que lo necesitan y «tener que cuadrar unas cuentas que el Gobierno central se empeña en descuadrar ninguneando los recursos que el conjunto de los ciudadanos de Valencia, Alicante y Castellón merecen». Mazón ha remarcado que la Generalitat «no puede abordar la reconstrucción en solitario» y ha resaltado el compromiso del Gobierno valenciano para «seguir estando al frente para que la recuperación llegue a todos».