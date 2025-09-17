El PSPV propone prohibir los apartamentos turísticos en zonas residenciales

El PSPV ha propuesto que se prohíba la apertura de apartamentos turísticos en zonas residenciales de Valencia. «Sólo se deberían poder instalar en zonas ... de uso terciario», ha lanzado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en su papel de candidata a la alcaldía a 20 meses de las elecciones de 2027. Lo ha hecho en una rueda de prensa en la sede de los socialistas valencianos en el Cap i Casal en la que ha estado acompañada del actual portavoz municipal, Borja Sanjuan, y de Rosa Domínguez, vicesecretaria general del PSPV en la ciudad. Sanjuan, el único concejal de los tres, no ha hablado en toda la rueda de prensa.

«La alcaldesa tenía la oportunidad de tener altura de miras en el pleno del estado de la ciudad. Lamentablemente no lo vimos. Vimos una alcaldesa con poca ambición, poca mirada hacia el futuro, que no responde a las preocupaciones de los vecinos y vecinas de Valencia, especialmente a la cuestión del acceso a la vivienda, así como a otras cuestiones que tienen que ver con política turística que masifican nuestros barrios. Como no tuvo ningún anuncio, más allá del anuncio que hizo de que Valencia tendrá agua no 24 horas sino 48, que está muy bien y que hace porque tiene 100 millones de euros inyectados por el Gobierno de España a la concejalía de Ciclo Integral de Agua, nosotros creemos que tenemos que ayudarla a gestionar esta ciudad de la forma en que le corresponde a una alcaldesa», ha dicho Bernabé. «En la normativa de los apartamentos turísticos sólo tiene que aprobar nuestras alegaciones. Si las admite y presenta una normativa con medidas valientes y arriesgadas que respondan a los desafíos de las grandes ciudades europeas, tendrá una oportunidad de funcionar como la alcaldesa que debería ser y no es. Hemos propuesto medidas imprescindibles para que los valencianos puedan quedarse en la ciudad sin que nos expulsen los especuladores», ha asegurado.

«La primera medida es que en esta ciudad, si ella no lo hace lo haré yo cuando sea alcaldesa, no haya ni un solo apartamento turístico donde debería haber una vivienda para una familia. Ni un solo apartamento turístico en zona residencial, donde debería estar una familia que inicia un proyecto vital», ha lanzado Bernabé. La delegada ha asegurado que el Consistorio «tiene que eliminar la compatibilidad urbanística». «Los apartamentos deben ir a una zona de terciario. Si llenamos las zonas residenciales de apartamentos turísticos, estamos quitando la vivienda a las familias», ha insistido.

«La siguiente medida sería caducar las licencias a los cinco años. Todas. También las amnistiadas, porque siempre tienen tendencia a amnistiar a defraudadores. Hay un número descontrolado de apartamentos turísticos ilegales. Cuando nosotros estamos viendo que en esta ciudad hay una trampa que es utilizar las ECUV, que son empresas que gestionan d manera privada la compatibilidad urbanística, que queda fuera del control del Ayuntamiento», ha dicho Bernabé, que ha añadido que en la Generalitat tenemos 6.000 viviendas reconocidas como apartamentos turísticos y en Valencia sólo hay registradas 1.300. «Si tenemos a las empresas que dan licencias y que la Generalitat no controla si el Ayuntamiento está dándolas o no, debemos volver al primer punto: eliminar la compatibilidad urbanística», ha dicho.

La tercera propuesta pasa por aumentar las inspecciones. «Otra propuesta que no entiendo cómo en 2025, con los problemas que tiene esta ciudad con la aparición incesante de apartamentos turísticos por todas partes, no se haya puesto un equipo especial de inspectores. Cero tiene el Ayuntamiento. No entiendo cómo deslegitima las políticas valientes de otros Consistorios que aplican la ley estatal, y que ella califica de fracaso. Ellos tienen 100 funcionarios en un servicio destinado sólo a apartamentos turísticos y nosotros tenemos cero», ha desvelado Bernabé. La candidata a la Alcaldía por el PSPV también ha comentado que en la ciudad hay 9.000 apartamentos turísticos ilegales, «entre ellos los que hemos conocido esta semana en Safranar, que es un barrio de gente trabajadora». «¿Saben cuántas multas ha puesto el Ayuntamiento en los primeros seis meses? Siete. Tardaríamos 438 años en multar y poner coto a los apartamentos turísticos. Quizá debería darle, como dice ella, una 'pensada' a la política», ha dicho.

Bernabé también ha propuesto una protección al comercio local, pese a que fue durante el gobierno del Rialto cuando se aprobó la compatibilidad urbanística en bajos comerciales. «También se ejerce una presión a los precios de los bajos. Insto a la alcaldesa de Valencia a que hoy mismo ejerza su obligación que es multar a quienes han puesto los apartamentos turísticos en los bajos de Safranar. Lo que tiene que hacer es proteger a los vecinos de lo más sagrado, que es quedarse en la ciudad. Con su nueva normativa se incrementarán más los apartamentos turísticos, porque quiero recordar que ahora en barrios de fuera de las zonas saturadas se ampliará el número, en barrios como Safranar, Orriols o La Torre, porque en zonas donde se han degradado los edificios son carne de cañón para los especuladores».

Las asociaciones de vecinos de las pedanías, Medalla de la Ciudad

Bernabé también ha indicado que el PSPV propondrá que las tres asociaciones de vecinos de las pedanías afectadas por la dana, La Torre, Castellar y Horno de Alcedo, sean reconocidas con la medalla de la ciudad. «Nosotros vamos a proponer que los honores y distinciones de la ciudad sea para quienes representan mejor que nadie la resiliencia y el valor de quienes más sufrieron en la dana y vieron a una alcaldesa a la que le costó cruzar el río. Sufrieron la catástrofe y también la inacción de la alcaldesa amiga del de El Ventorro que días después estaba encendiendo las luces de Navidad», ha insistido Bernabé. La otra propuesta será la de Max Aub como Hijo Predilecto de la ciudad a título póstumo.