Un apartamento turístico en el centro de Valencia. JL BORT

El PSPV propone prohibir los apartamentos turísticos en zonas residenciales

Pilar Bernabé se lanza a la campaña en una rueda de prensa junto al actual portavoz municipal, Borja Sanjuan

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:48

El PSPV ha propuesto que se prohíba la apertura de apartamentos turísticos en zonas residenciales de Valencia. «Sólo se deberían poder instalar en zonas ... de uso terciario», ha lanzado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en su papel de candidata a la alcaldía a 20 meses de las elecciones de 2027. Lo ha hecho en una rueda de prensa en la sede de los socialistas valencianos en el Cap i Casal en la que ha estado acompañada del actual portavoz municipal, Borja Sanjuan, y de Rosa Domínguez, vicesecretaria general del PSPV en la ciudad. Sanjuan, el único concejal de los tres, no ha hablado en toda la rueda de prensa.

