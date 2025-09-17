SOS Desaparecidos vuelve a reunirse con Mazón: «Nos reunimos con la Generalitat porque sí que nos ha llamado, otros nos vetan»

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha reunido esta mañana con la asociación SOS Desaparecidos, representada por la presencia de su presidente Jaume ... Amills. Durante el encuentro, SOS Desaparecidos ha manifestado que se reunen con el president porque «quedamos en hacer un seguimiento de las propuestas que hicimos en la primera reunión». Del mismo modo, ha mostrado su malestar «porque el señor Sánchez no nos invitó a reunirnos con él. Nosotros venimos aquí porque nos han llamado».

El contenido de la reunión se ha centrado en buscar soluciones para la recuperación de los coches extraviados, la atención psicológica en la zona cero y le han presentado el nuevo paquete de ayudas económicas para afectados dana que se presentaba este mismo martes por parte del president. «El president nos ha escuchado y nos ha mostrado como están trabajando en ello. En el tema de los coches tratan de trabajar con el Estado porque no es competencia autonómica», apuntaba Amills.

Además, SOS Desaparecidos ha tratado de enviar un mensaje de unión entre toda las asociaciones de víctimas. «No podemos dejar que la separación política

Respecto a que ha habido asociaciones que han manifestado que SOS «trata de blanquear la imagen del Gobierno», Jaume Amills ha sido contundente: «Durante las primeras semanas de la dana recibimos infinitas llamadas de ayuda y por eso decidimos dar el paso. Nunca en diez 15 años nos hemos reunido con ningún presidente. Si ahora lo hemos hecho ha sido porque nos han llamado. Nuestra asociación no necesita salir en la foto porque tenemos muchos años de trabajo detrás».

Respecto a su acercamiento con el president Mazón, Jaume Amills repetía: «Dentro de la unidad que creo que debían representar las instituciones, como opinión personal creo que no es el momento de que el president renuncie. Debe asumir su compromiso. De hecho, es mi opinión, no de las familias que represento».

A este respecto, Jaume Amills ha indicado que, tras publicar un comunicado esta semana que el Estado no contaba con ellos para los preparativos del Funeral de Estado el aniversario de la dana, Pilar Bernabé le llamó para coordinar una reunión y ver de qué manera pueden formar parte: «este jueves nos reuniremos en delegación de Gobierno. Siempre que alguien nos llame para escucharnos, estaremos ahí».

Esta ha sido la segunda vez que el president Mazón se reunía con la asociación que representa a un total de 80 familias de víctimas de la tragedia. De hecho, en esta ocasión el encuentro ha servido para que SOS Desaparecidos pueda preguntar acerca de cómo van todas las propuestas que se hicieron en la primera cita con el president, además de otras que se pudieron expresar al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Del mismo modo, el president también atendió en el mes de julio a la asociación 'Tots a una veu', nacida en Picanya, donde los afectados le manifestaron al presidente su preocupación por la inacción hasta la fecha de cara a comenzar a construir las infraestructuras hidráulicas que salvarían a la provincia de nuevas riadas.

Esta reunión del president se produce justo un día después de que dos de las asociaciones de víctimas de la dana más mayoritarias plantasen al Consell y no acudieran a una reunión para presentar a los afectados el proyecto los parques inundables metropolitanos. De las seis asociaciones más numerosas, cuatro de ellas sí acudieron a dicha presentación, incluyendo SOS Desaparecidos y 'Tots a una veu', las entidades con las que se ha reunido el president.