Carlos Mazón se reúne con el presidente de la asociación SOS Desapareguts, Joaquín Amils. EFE/ Manuel Bruque

SOS Desaparecidos vuelve a reunirse con Mazón: «Nos reunimos con la Generalitat porque sí que nos ha llamado, otros nos vetan»

Jaume Amills ha criticado que el Gobierno no se ha puesto en contacto con ellos hasta que esta semana publicaran un comunicado que anunciaba que no se les ha invitado al funderal de Estado por las víctimas de la dana

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:31

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha reunido esta mañana con la asociación SOS Desaparecidos, representada por la presencia de su presidente Jaume ... Amills. Durante el encuentro, SOS Desaparecidos ha manifestado que se reunen con el president porque «quedamos en hacer un seguimiento de las propuestas que hicimos en la primera reunión». Del mismo modo, ha mostrado su malestar «porque el señor Sánchez no nos invitó a reunirnos con él. Nosotros venimos aquí porque nos han llamado».

