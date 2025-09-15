SOS Desaparecidos reclama al Gobierno su invitación al funeral de Estado por las víctimas de la dana

La asociación SOS Desaparecidos ha publicado este lunes una carta donde aseguran no haber recibido invitación alguna para el funeral de Estado en memoria ... de las víctimas de la dana del 29 de octubre. La entidad dirigida por Joaquín Amills ha hecho un balance de sus próximas actuaciones en la COmunitat, y ha reclamado formar parte del grupo organizador del acto, así como de su celebración. Por otro lado, han anunciado que se volverán a reunir con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, aunque no han desvelado la fecha del encuentro.

El funeral de Estado en memoria de las 229 víctimas de la dana tendrá lugar el mismo día que el primer aniversario de la tragedia, el 29 de octubre. Además, también se conoce que tendrá lugar en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, y se prevé la asistencia de Sus Majestades Los Reyes Felipe y Letizia. Según quedó acordado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y algunas víctimas representadas por sendas asociaciones cuando se reunieron en mayo, los preparativos de dicho acto se trabajan de manera conjunta entre miembros del Gobierno central y las propias asociaciones de víctimas.

Sin embargo, entre ellas no está SOS Desaparecidos, algo que la propia entidad ha lamentado. «Es importante recordar que la asociación está personada en la causa de la dana representando de manera gratuita y altruista a más de 80 familias de víctimas mortales», ha manifestado Amills, que añadía, «lamentamos profundamente que se hayan celebrado actos institucionales a los que SOS Desaparecidos se ha excluido injustamente».

«Queremos dejar claro que exigimos nuestro derecho a participar tanto en el Funeral de Estado como en los preparativos del mismo, aportando nuestra opinión y responsabilidad», expresaba el comunicado de la asociación. «En una sociedad de futuro resulta intolerable que determinadas instituciones actúen de manera partidista, menospreciando el trabajo de SOS Desaparecidos y, lo más doloroso, desvalorizando el sufrimiento de las familias a las que representamos. El dolor no entiende de ideologías», ha acusado la entidad al Gobierno.

Por otro lado, la asociación ha hecho un abalance de los actos futuros en los que sí participará SOS Desaparecidos en la Comunitat, incluida una nueva reunión con el president Mazón, «en continuidad con la primera reunión celebrada el 27 de marzo con el president, así ciomo la mantenida el 30 de julio con el presiden del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo. En esta ocasión trasladaremos al Sr. Mazón nuestras inquietudes y propuestas de futuro».

Además la asociación participará este martes en un acto del conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, acerca del proyecto de Grandes Parques Inundables antirriadas para el área metropolitana de Valencia. Del mismo modo, Joaquín Amills también se reunirá con la Generalitat para cerrar la celebración del I Congreso Ernesto Fuster, centrado en la prevención, formación y ayuda en emergencias por riesgos naturales.