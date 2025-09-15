Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El presidente de SOS Desaparecidos antes de su reunión con Mazón en marzo. JL Bort

SOS Desaparecidos reclama al Gobierno su invitación al funeral de Estado por las víctimas de la dana

La entidad dirigida por Joaquín Amills afea al Ejecutivo que no se haya contado con ellos para participar tanto en los preparativos como en el acto en sí

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:42

La asociación SOS Desaparecidos ha publicado este lunes una carta donde aseguran no haber recibido invitación alguna para el funeral de Estado en memoria ... de las víctimas de la dana del 29 de octubre. La entidad dirigida por Joaquín Amills ha hecho un balance de sus próximas actuaciones en la COmunitat, y ha reclamado formar parte del grupo organizador del acto, así como de su celebración. Por otro lado, han anunciado que se volverán a reunir con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, aunque no han desvelado la fecha del encuentro.

