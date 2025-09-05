El funeral de Estado por las víctimas de la dana será el día del primer aniversario El próximo 29 de octubre se producirá el acto conmemorativo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias

El próximo 29 de octubre, cuando haya pasado un año de la tarde en la que la dana provocó la muerte de 228 personas, se celebrará en la Ciudad de las Artes y las Ciencias un funeral de Estado. Los representantes de las asociaciones de la riada llevan semanas de contactos con miembros del Gobierno central con el objetivo de perfilar los detalles sobre el acto. En mayo, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con las asociaciones, ya les trasladó que el funeral tendría lugar en Valencia «alrededor del primer aniversario» de la tragedia. Finalmente, se ha elegido ese día, que este año caerá en miércoles, para el que inicialmente se prevé la asistencia de Sus Majestades los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia, que ya estuvieron al frente de la misa funeral presidida por el Arzobispo de Valencia, monseñor Benavent, al que acudieron cients de familiares de las personas que perdieron la vida en la riada.

«Por supuesto que las víctimas merecen un reconocimiento y un homenaje por parte de todos los españoles y las españolas. Y el Gobierno de España lo tiene muy claro. Lo tuvo claro desde el primer día y ahora estamos centrados especialmente en encontrar los cuerpos de las otras tres personas que quedan pendientes», aseguró la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, el pasado mes de febrero, cuando todavía no se había decretado oficialmente el fallecimiento de los desaparecidos que no han podido ser encontrados.

El pasado mes de diciembre, Bernabé ya se expresó en esos términos al confirmar el Ejecutivo central pretendía organizar un acto de estado para homenajear a las víctimas de la DANA, «a sus familiares y a los municipios y a valencianos y valencianas en su conjunto».

El Arzobispado organizó en diciembre una misa funeral en la Catedral de Valencia, en señal de respeto y recuerdo de todos los fallecidos. Pero el evento no fue políticamente tranquilo ni reparado. Al congrario. Generó una enorme polémica porque no se realizó una invitación de forma oficial a todas las víctimas, así como por la asistencia de políticos de la Generalitat muy señalados por la gestión de la emergencia y la ausencia destacada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un momento de máxima sensibilidad y dolor para los valencianos. El Ejecutivo central contó, como máxima representación, con la vicepresidenta María Jesús Montero.